Общество

После публикации «Высоты 102» страховщики передумали взыскивать с волгоградской пенсионерки 130 тысяч рублей

Общество 10.03.2021 12:57
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10.03.2021 12:57


САО «РЕСО-Гарантия» решило отозвать иск о взыскании с пенсионерки из Волгограда почти 130 тысяч рублей. После публикации ИА «Высота 102» о вынесенном решении суда, которое стало ударом для пожилой женщины, страховая компания резко пересмотрела свою позицию. В комментариях под публикацией на сайте информагентства появилось сообщение пресс-службы организации о том, что «в связи с открывшимися обстоятельствами  организация не будет предъявлять к исполнению выданный судом лист».
Напомним, в конце января текущего года Ворошиловский районный суд вынес решение о взыскании с 83-летней Нины Павловны Волковой, инвалида третьей группы,  127400 рублей в пользу «РЕСО-Гарантии». Пенсионерку признали виновной в затоплении квартиры этажом ниже. Жилье соседа оказалось застраховано. Причиной коммунальной аварии стала течь в трубе теплоснабжения, спрятанной под бетонной стяжкой пола. Юрист Волковой объяснял в суде, что хозяйка квартиры не имела доступа к данным коммуникациям. После образования протечек она оперативно сообщила об этом в ТСЖ, работники которого выполнили необходимый ремонт. Тем не менее, суд посчитал, что внутриквартирные трубы теплоснабжения в зону ответственности эксплуатирующей организации не входят и ответственность за случившееся лежит исключительно на собственнице квартиры. В настоящее время представитель пенсионерки обжаловал в апелляционной инстанции решение райсуда.
В САО «РЕСО-Гарантия»  информагентству официально подтвердили, что «по гуманитарным соображениям» отказываются от иска к Волковой. «Соответствующий документ будет направлен в суд и рассмотрен апелляционной инстанцией в соответствии с гражданско-правовым законодательством РФ. Об отказе от иска компания уведомит заинтересованных лиц», - пояснил заместитель гендиректора САО «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. 
Представитель страховой компании добавил, что иск предъявлялся не персонально к Нине Павловне,  а по факту причинения ущерба. Как заявил господин Иванов, соответчиком наряду с пенсионеркой также являлось ТСЖ. 
По версии истца, именно суд определил, что ответственность за аварию несет только бабушка.
Сын Нины Павловны рассказал журналистам, что пока никаких документов от страховщиков его семья не получала. Кроме того, мужчина считает, что комментарий компании выглядит лукавым.
«О чем они говорят: изначально и досудебная претензия, и само исковое заявление были на имя моей мамы. Только с нее страховая компания требовала денег. Это мы с нашим юристом всеми силами пытались привлечь ТСЖ к судебному процессу», - говорит мужчина.
Семья Волковых считает, что пока рано радоваться –  словам истцов им верится слабо. По-настоящему выдохнуть Нина Павловна сможет только  после благоприятного исхода дела в областном суде. 
 

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