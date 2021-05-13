



Банковская группа «Открытие» опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 квартал 2021 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Чистая прибыль группы «Открытие» в первом квартале 2021 года составила 12,8 млрд рублей.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» с начала 2021 года увеличились на 2% до 3 549 млрд рублей на 31 марта 2021 года. Объем работающих активов составил 2 460 млрд рублей, или 69% от активов группы.

В структуре активов доля кредитного портфеля продолжила расти и достигла 49% от активов или 1 757 млрд рублей за вычетом резервов (1 601 млрд рублей, или 46% на конец 2020 года). Инвестиции в ценные бумаги, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов, составили 32% от совокупных активов группы.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам первого квартала 2021 года увеличился на 9% до 1 877 млрд рублей.

Кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса по итогам первого квартала 2021 года увеличился на 9% и составил 1 125 млрд рублей. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 11% до 166 млрд рублей, розничный - на 11% до 585 млрд рублей.

Объем выдач кредитов корпоративным клиентам за первый квартал 2021 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 284 млрд рублей, клиентам малого и среднего бизнеса - на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 33 млрд рублей, розничным клиентам - на 3% до 76 млрд рублей.

Средства клиентов (являются основным источником фондирования для группы с долей 67% от обязательств группы) увеличились в первом квартале 2021 года на 3% до 2037 млрд рублей. При этом средства юридических лиц выросли с начала года на 8% до 949 млрд рублей, объем средств физических лиц остался неизменным на уровне 1088 млрд рублей.

Рентабельность капитала (ROTE) за 3 месяца 2021 года составила 12,9%. Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) составил на 31 апреля 14,6% при регулятивном капитале в размере 439 млрд рублей.

Михаил Задорнов, президент – председатель правления банка «Открытие»:

«Первый квартал 2021 года стал весьма успешным для группы «Открытие». Прибыль группы по его итогам составила 12,8 млрд рублей (823 млн по итогам 1 квартала 2020 года). Рост прибыли обеспечен увеличением чистого процентного дохода (+ 32% по сравнению с первым кварталом 2020 года) на фоне растущей доли кредитного портфеля в активах группы (49%) и улучшения его качества.

Постковидное восстановление экономики и деловой активности увеличивают спрос населения и бизнеса на кредиты и расчетное обслуживание, а высокий уровень достаточности капитала позволяют нам наращивать активы и увеличивать прибыль и доходность на капитал.

Также в первом квартале банк «Открытие» принял активное участие в запуске двух масштабных бизнес-проектов с большим экономическим потенциалом — первого в стране «зеленого» электрометаллургического комплекса в Выксе и производства мелованного картона ГК «Кама» в Краснокамске».

Консолидированная финансовая отчетность на 31 марта 2021 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru



