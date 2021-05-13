Водитель "Audi Q7" протаранил дерево, забор и три иномарки в Волгограде

Происшествия 13.05.2021 16:13
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13.05.2021 16:13
Второе за сутки массовое ДТП произошло в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, на этот раз обошлось без жертв, но два человека пострадали.
По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля "Audi Q7", двигаясь по ул. Электролесовская в сторону Ворошиловского района, не справился с управлением, совершил выезд на тротуар, после чего совершил наезд на ограждение, дерево и стоящие на парковке автомобили марки "BMW", "Mercedes" и "Renault". В результате ДТП пострадали водитель "Audi Q7" и 35-летняя пассажирка.
Причины, повлекшие совершение ДТП устанавливаются. На месте работают экипажи городской ГИБДД.
Напомним, что минувшей ночью массовое ДТП с участием шести транспортных средств произошло на улице Ивановского. Водитель автомобиля "Audi A4", который двигался на огромной скорости, не справился с управлением и врезался в припаркованный "ПАЗ", который откинуло на впереди стоящую легковушку и далее по инерции столкнулись еще три машины. На месте происшествия погиб 23-летний водитель "Audi A4" и его 21-летний пассажир.
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