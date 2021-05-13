Происшествия 13.05.2021 09:28
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13.05.2021 09:28
Шесть автомобилей, в том числе автобус "ПАЗ", столкнулись ночью в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в ДТП погибли два человека.
По предварительной информации, ночью 23-летний водитель автомобиля "Audi A4", двигаясь по ул. Ивановского, напротив дома №12 не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автобус "ПАЗ". От удара его откинуло на впереди стоящий "ВАЗ-2115", а затем по цепочке удар пришелся на "Ладу Приора", "Kia Soul и "Fiat Albea".
В результате ДТП водитель "Audi A4" и его 21-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи. Отметим, что сильный удар пришелся на переднюю часть машины, шансов выжить у водителя и пассажира не было. Часть машины, где сидели люди, смяло в лепешку. По предварительной информации, иномарка двигалась со скоростью не менее 100 км/час.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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