Экономика

Взаимодействие науки и производства: «ЕвроХим-ВолгаКалий» посетили ученые Горного института

Экономика 12.05.2021 12:42
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12.05.2021 12:42


Гремячинский горно-обогатительный комбинат, который в Волгоградской области строит компания «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко, с деловым визитом посетили научные сотрудники Горного института Уральского отделения Российской академии наук. С ходом строительства комбината познакомились директор Пермского федерального исследовательского центра, специалист в области экспериментальной и теоретической геомеханики и смежных проблем освоения георесурсов, академик, профессор, доктор технических наук Александр Барях, заместитель директора ГИ УРО РАН, доктор технических наук Лев Левин, заведующий сектором математического моделирования и информационных технологий отдела аэрологии и теплофизики, доктор технических наук Артем Зайцев и другие представители Горного института.
Инициатива такого взаимодействия принадлежит технической дирекции и главному инженеру «ЕвроХим-ВолгаКалий» Илье Полякову.
За время двухдневного визита делегация изучила промышленные площадки, спустилась в рудник Гремячинского горно-обогатительного комбината. По итогу ученые обсудили возможность применения методов подземных геофизических исследований (сейсморазведка, электроразведка, георадар, ГИС) для прогноза залегания продуктивного пласта (впереди забоя и сбоку горных выработок) и мощности водозащитной толщи над продуктивным пластом Гремячинского месторождения калийных солей.
Участники совещания, среди которых были и руководители профильных подразделений комбината, рассмотрели вопросы влияния новых геологических данных залегания продуктивного пласта, обоснованности и правомерности применения разработанных ранее расчетных методик, оценки сдвижения земной поверхности.
Результатом обсуждения стало создание единой программы научно-исследовательских работ в руднике Гремячинского ГОКа, которая приведет к повышению извлечения сильвинитовой руды из недр, увеличению уровня безопасности горных работ и защите рудника от затопления.
«Такие встречи важны. Любое взаимодействие и передача знаний в профессиональной среде чрезвычайно полезны для реальной оценки ситуации на строящемся крупном объекте. Возникает живой диалог, обсуждение не теории, а именно практических моментов, в процессе таких дискуссий часто вырабатываются решения актуальных для производства вопросов, – отметил главный инженер «ЕвроХим-ВолгаКалия» Илья Поляков. – Такого рода мероприятия – это реальная возможность соединить науку и практику. Именно на этом стыке рождаются новые идеи, которые находят успешное применение в реальной жизни, на производстве».

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