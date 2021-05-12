Под Волгоградом пьяный водитель устроил ДТП с перевертышем

Происшествия 12.05.2021 11:30
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12.05.2021 11:30
49-летнему жителю Волжского грозит уголовная ответственность за повторную езду в нетрезвом виде и совершение ДТП с пострадавшим. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, минувшей ночью водитель «Ford Focus» двигался по ул. Карбышева в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, в результате автомобиль перевернулся. В ДТП пострадал 52-летний пассажир иномарки, который отказался от дальнейшей госпитализации. Сам водитель был доставлен в больницу. Известно, что мужчину ранее задерживали за вождение в нетрезвом виде и лишали водительских прав.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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