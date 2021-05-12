Главное

В Волгограде начался сбор подписей за новый референдум по времени

Главное 12.05.2021 08:05
0
12.05.2021 08:05


Сегодня в Волгограде открылся первый пункт по сбору подписей за проведение референдума о возвращении Волгоградской области из московской часовой зоны. Как сообщили ИА «Высота 102» члены инициативной группы, пункт заработал в магазине «Суперман» (Центральный рынок). Волонтеров и волгоградцев с паспортами ждут в «Мармеладной лавке» супермаркета. Активисты готовят новые пункты по сбору подписей  и в других районах города, а также в Волгоградской области. 
Напомним, ранее депутаты Волгоградской областной думы одобрили вопрос для референдума, который инициировала группа активистов.  Он звучит так  же, как и на референдуме 2018 года:  «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной думой в Государственную Думу ФС РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны в 3-ю часовую зону (МСК+1)?». Волгоградский облизбирком утвердил образец подписных листов и активисты приступают к сбору подписей за проведение референдума. Членам инициативной группы необходимо будет заручиться поддержкой не менее 36,5 тысяч человек, что составляет 2% от количества избирателей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Главное
11.05.2021 11:34
Главное 11.05.2021 11:34
Комментарии

0
Далее
Главное
11.05.2021 10:59
Главное 11.05.2021 10:59
Комментарии

0
Далее
Главное
09.05.2021 00:50
Главное 09.05.2021 00:50
Комментарии

0
Далее
Главное
06.05.2021 21:08
Главное 06.05.2021 21:08
Комментарии

0
Далее
Главное
06.05.2021 20:40
Главное 06.05.2021 20:40
Комментарии

0
Далее
Главное
05.05.2021 20:40
Главное 05.05.2021 20:40
Комментарии

0
Далее
Главное
05.05.2021 18:39
Главное 05.05.2021 18:39
Комментарии

0
Далее
Главное
03.05.2021 10:05
Главное 03.05.2021 10:05
Комментарии

0
Далее
Главное
02.05.2021 01:19
Главное 02.05.2021 01:19
Комментарии

0
Далее
Главное
01.05.2021 11:49
Главное 01.05.2021 11:49
Комментарии

0
Далее
Главное
01.05.2021 09:00
Главное 01.05.2021 09:00
Комментарии

0
Далее
Главное
30.04.2021 13:02
Главное 30.04.2021 13:02
Комментарии

0
Далее
Главное
27.04.2021 18:34
Главное 27.04.2021 18:34
Комментарии

0
Далее
Главное
27.04.2021 15:58
Главное 27.04.2021 15:58
Комментарии

0
Далее
Главное
27.04.2021 11:58
Главное 27.04.2021 11:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:48
Участницу 160-миллионной аферы с фермерскими субсидиями взяли под стражу в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
Под Волгоградом пьяный водитель устроил ДТП с перевертышемСмотреть фотографии
11:09
Раскрыто дерзкое ограбление ювелирного салона "Клеопатра" в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгограде временно сузили дорогу на ПрофсоюзнойСмотреть фотографии
09:59
Глава поселка под Волгоградом отдал родственнице муниципальное имущество без конкурсаСмотреть фотографии
09:47
Волгоградский адвокат Алексей Ушаков: Новые способы защиты людей лишь отчасти повлияют на аферы с кредитамиСмотреть фотографии
09:31
Собираемость налогов в Волгоградской области увеличиласьСмотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области назвали район с самыми дорогими чиновникамиСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде начался сбор подписей за новый референдум по времениСмотреть фотографии
20:17
Кто дал морфин?: волгоградскими врачами займутся следователи после загадочной смерти бывшего спецназовцаСмотреть фотографии
20:12
Главе СКР доложили о ходе расследования гибели поисковиков от взрыва снаряда под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:08
У пятиэтажки в Волгограде медленно съезжает крыша (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Смерть малыша от панировочных сухарей расследуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде шесть УК банкротят из-за многомиллионных долговСмотреть фотографии
15:12
В майские каникулы 68 жителей Волгоградской области скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
15:00
Полиция нашла в Волгограде сбежавшую из дома 15-летнюю школьницуСмотреть фотографии
14:42
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования президенту ТатарстанаСмотреть фотографии
14:06
Учимся и играем: викторина «Ростелекома» собрала более 19 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
13:03
Двое сотрудников МЧС осуждены по делу о крушении катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:56
Заступившийся за сестру волгоградец получил пулю в головуСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде на разделительной полосе высаживают сосновый лесСмотреть фотографии
12:38
«Газовые баллоны выносили из огня»: в Волгограде частный дом сгорел до основания (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:17
Будет сидеть: посетителя перинатального центра в Волгограде отправили в колонию за избиение врачейСмотреть фотографии
12:08
Мир, Труд, Май: профессионалы компании ЭКОПРО убрали сквер в Тракторозаводском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Волгоградский губернатор поручил усилить меры безопасности в школахСмотреть фотографии
11:06
Водителя маршрутки в Волжском жестоко избили после дорожного конфликтаСмотреть фотографии
10:59
Денежный вопрос тормозит отлов бродячих собак в районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
Волгоградскому бизнесмену грозит штраф за душ в офисеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградстат: в год пандемии в регионе стало меньше бедныхСмотреть фотографии
17:42
За покрашенное вместе со стадионом авто заплатит генподрядчик «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 