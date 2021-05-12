В Волгограде начался сбор подписей за новый референдум по времени





Сегодня в Волгограде открылся первый пункт по сбору подписей за проведение референдума о возвращении Волгоградской области из московской часовой зоны. Как сообщили ИА «Высота 102» члены инициативной группы, пункт заработал в магазине «Суперман» (Центральный рынок). Волонтеров и волгоградцев с паспортами ждут в «Мармеладной лавке» супермаркета. Активисты готовят новые пункты по сбору подписей и в других районах города, а также в Волгоградской области.

Напомним, ранее депутаты Волгоградской областной думы одобрили вопрос для референдума, который инициировала группа активистов. Он звучит так же, как и на референдуме 2018 года: «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной думой в Государственную Думу ФС РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны в 3-ю часовую зону (МСК+1)?». Волгоградский облизбирком утвердил образец подписных листов и активисты приступают к сбору подписей за проведение референдума. Членам инициативной группы необходимо будет заручиться поддержкой не менее 36,5 тысяч человек, что составляет 2% от количества избирателей.



