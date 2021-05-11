



Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор сотрудникам Центра ГИМС МЧС России по Волгоградской области, осужденных в феврале текущего года по уголовному делу о крушении катамарана "Елань 12" в Волгограде. Об этом сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

Судом установлено, что Сергей Петров и Елена Белякова, являясь должностными лицами ЦИО ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области", без проведения проверок и фактического выезда на базу для стоянки маломерных судов "Волжский ветер", деятельность которой осуществляло ООО "Пристань", несмотря на имеющиеся нарушения, препятствующие безопасному использованию базы, составили акт, разрешающий её эксплуатацию в навигацию 2018 года.

В июне 2018 года с указанной базы вышло в плавание маломерное судно "Елань 12", на борту которого находились 16 человек. Судоводитель Дмитрий Хахалев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение указанного судна с теплоходом. В результате чего 10 пассажиров плавдачи и сам судоводитель скончались. Еще трем пассажирам причинены тяжкие телесные повреждения.

Дзержинский районный суд Волгограда признал Петрова и Белякову виновными в превышении должностных полномочий. Петрову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года. Белякова приговорена к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года. Однако отбывание наказания Беляковой отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, до 31 января 2028 года.

Осужденный Петров и его защитник обжаловали приговор. Они просили его отменить и оправдать Петрова в связи с отсутствием в его действиях признаков состава преступления. В свою очередь гособвинение настаивало на отмене отсрочки для Беляковой, но апелляционная инстанция оставила все без изменения. Приговор вступил в законную силу.



