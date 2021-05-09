



9 мая, в День Победы героем публикации ИА «Высота 102» стал сталинградский военный фотокорреспондент ТАСС Степан Курунин. В этом году ему могло бы исполниться 110 лет. О его жизни до и после войны, работе и неординарном видении мира через объектив фотоаппарата рассказал внук Степана Курунина.

Биографическая справка.

Степан Курунин родился 1 января в 1911 году в крестьянской семье в хуторе Зеленовский Калачевского района Сталинградской области. В 1931 году устроился на Тракторный завод в лабораторию микро- и макро фотографии заведующим отдела, где проработал два года. После учился в механическом институте. В 1941 году с окончанием техникума был принят в члены КПСС. До фронта работал фотокорреспондентом областных газет. С наступлением Великой Отечественной войны был призван на фронт в звании командира роты. Чуть позже занял место командующего полком в звании подполковника. За многочисленные подвиги на войне был награжден орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За освобождение Кавказа» и «За победу над Германией». После войны Степан Курунин стал фотокорреспондентом ТАСС. Он снимал послевоенный Сталинград, приезд Никиты Хрущева, перезахоронение Рубена Руиса Ибаррури. Степан Курунин скончался на 53-м году жизни 18 июля 1964. Похоронен на Димитриевском кладбище в Волгограде.





Корреспондент ИА «Высота 102» поговорил с внуком фронтовика, его тезкой Степаном Куруниным, который бережно хранит память и уникальную коллекцию из 5 тысяч негативов своего родственника. К сожалению, Степану не удалось быть лично знакомым со своим дедушкой, так как последний скончался за 9 лет до рождения внука. Отец Степана Курунина-младшего очень любил своего родителя и гордился им, поэтому сложностей с выбором имени для будущего ребенка не было.





«Мой отец, тетя и дядя боготворили деда. Он делал качественные фотографии, на уровне художественных картин. Дедушка мог идти и своим острым глазом увидеть с одной стороны заурядную картинку, как, например, обычная улица с проезжающими машинами и пешеходами. Но правильный ракурс и тени силуэтов делали снимок живым», - с восхищением рассказывает внук фотокорра.

Возможно, волгоградцы еще долгое время не смогли бы увидеть единственные в своем роде снимки, если бы не случайная встреча директора Центра дополнительного образования «Олимпия», заслуженного учителя РФ Галины Егоровой с дочерью фотокорреспондента Светланой 10 лет назад. Именно тогда женщина рассказала о подвигах своего отца на фронте и о его увлекательной жизни "тассовца".





Свои уникальные работы Степан Курунин хранил в коробках из-под обуви. В каждой из них стопками аккуратно были сложены подписанные конверты, в которых хранились негативы с редчайшими снимками.













Среди них фотографии военного Сталинграда, выдающихся политических и военных деятелей, а также кадры работы простых трудяг.













Сохранилось мало снимков, на которых запечатлен разрушенный Сталинград, но в картотеке фотокорреспондента ТАСС нашлись завораживающие и одновременно пугающие изображения летящих бомб, танков и упавшего носом вниз военного самолета.





«Это чрезвычайно редкие кадры нашего города. Можно только представить, что испытывал Степан и жители Сталинграда в тот самый момент, когда над их головами пролетали бомбы», - рассказала Галина Егорова.

В один из своих обычных рабочих дней он запечатлел перезахоронение Героя Советского Союза, офицера Красной армии испанца Рубена Руиса Ибаррури. Командир пулеметной группы был тяжело ранен 24 августа 1942 года в Котлубани, откуда его госпитализировали за Волгу в Среднюю Ахтубу. Третьего сентября молодой человек скончался. Его похоронили прямо за госпиталем. Позже останки испанского солдата были эксгумированы и перенесены в братскую могилу на площади Павших Борцов. Именно тот самый момент смог заснять Степан Курунин.





Работы Курунина не ограничивались военной тематикой, его отдушиной было снимать простых людей, будь то обычные прохожие или сталинградцы, покидающие свой родной дом из-за войны. По признанию Галины Егоровой, один коллаж они со Степаном Куруниным-младшим называют «Война и мир».

На снимке слева видно, как жители осажденного Сталинграда покидают с телегой свой родной дом, а справа отражено уже послевоенное время, когда счастливые семьи гуляют по восстановленной улице. Так фотограф сумел передать суть страшной и жестокой войны.









Степану Курунину удавалось увидеть зарождение жизни там, где другие прошли бы мимо. На нетипичном фото изображена буренка, которая лакомится свежей травой на фоне развалин от бомбардировки. Такое можно было бы сравнить с историей оливкового листочка, принесенного голубем Ною, который ознаменовал начало новой жизни на новой земле. Всеми своими фотографиями он давал пищу для размышления. По долгу службы Степану приходилось встречаться с разными людьми. На одной из съемок он познакомился с советским скульптором-монументалистом Евгением Вучетичем. По словам внука фотокорреспона, мужчины крепко дружили и часто гостили друг у друга.





После своей смерти Степан Федорович оставил не только многотысячную картотеку, но и журнал с записями в старинной обложке, которая датируется 1436-1936 годами.





Откуда у дедушки такой раритет, внуку неизвестно. В рукописной книге аккуратным каллиграфическим почерком были написаны лекции по тактике и ведению боя. Когда Галина Егорова изучала записи, она заглянула в самый конец, где обнаружила каталог с описанием места, даты и события сделанных фотографий.

Степан Курунин был перфекционистом, который сделал так, чтобы его детище не кануло в Лету, а хронология снимков не была нарушена. Теперь его потомки и жители Волгограда могут увидеть город глазами фотокорреспондента ТАСС.