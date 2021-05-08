В Волгограде иномарка влетела в дерево: водитель погиб





В Волгограде 48-летний мужчина погиб на месте ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла рано утром.

«Рено Логан» под управлением 48-летнего жителя двигался по ул. Куприна в сторону ж/д больницы. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и иномарка врезалась в дерево.

Водитель автомашины «Рено» от полученных травм скончался на месте аварии, 28-летний пассажир с травмой доставлен в медицинское учреждение.



