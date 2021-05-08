В Волжском полицейские вынесли мужчину из горящей квартиры

Происшествия 08.05.2021 10:15
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08.05.2021 10:15
В Волжском сотрудники патрульно-постовой службы вытащили мужчину из горящей квартиры. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне вечером в дежурную часть Управления МВД России по г. Волжскому поступило сообщение о возгорании в квартире дома по ул. Пионерской. Информация была передана нарядам и патрулям, несущим службу в городе.
Ближе всех к месту пожара оказались сотрудники патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Волжскому лейтенант полиции Константин Власов и старшина полиции Вячеслав Лемешко. Подъехав на патрульном автомобиле к дому, они увидели густой дым из окна квартиры на пятом этаже и побежали к месту происшествия. В подъезде они встретили спускавшихся вниз мужчину и женщину, которые сообщили, что в горящей квартире остался мужчина.
Войдя внутрь, полицейские задержали дыхание и, несмотря на сильное задымление, обнаружили мужчину в самой дальней комнате. Он был в бессознательном состоянии и получил ожоги. Полицейские на руках вынесли пострадавшего из подъезда и передали прибывшим медикам.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас 59-летний волжанин находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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