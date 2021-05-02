Пострадавших в ДТП на Ставрополье волгоградцев эвакуировали в Москву

Расследования 02.05.2021 11:57
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02.05.2021 11:57
Семеро человек, пострадавших в ДТП в Ставропольском крае, перевезены на лечение в московские клиники. Как сообщили в облкомздраве, также эвакуирован и один взрослый. Одна девочка продолжает лечение в краевой детской клинической больнице
Ставрополя, еще двое пострадавших – в Грачевской районной больнице. Двоих детей, не нуждающихся в стационарном лечении, уже забрали домой родители.
Один из водителей в удовлетворительном состоянии был доставлен в сопровождении волгоградских медиков в городскую больницу скорой медицинской помощи №25, однако отказался продолжать лечение и уже покинул медучреждение.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что пострадавших в ДТП самолетом МЧС транспортируют в московские клиники - НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России и в Российскую детскую клиническую больницу РНИМУ им. Пирогова Минздрава России.
Напомним, в Ставропольском крае погибли пятеро воспитанниц волгоградской спортивной школы олимпийского резерва №2, еще девять девочек пострадали. Также травмы получили трое взрослых. Расследованием обстоятельств ДТП занимается главное следственное управление СК РФ. 3 мая в Волгоградской области объявлено днем траура.
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