Под Волгоградом главу поселения отстранили от должности и отправили под домашний арест





Глава администрации Лозновского сельского поселения Дубовского района, которая подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, отправлена под домашний арест до 26 июня. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, такую меру пресечения избрал Дубовский районный суд по ходатайству следствия.

Кроме того, удовлетворено ходатайство следствия о временном отстранении подозреваемой от занимаемой должности.

Как ранее сообщало информагентство, фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 159 УК РФ, стала глава Лозновского сельского поселения Светлана Пузанова.

По данным следствия, в рамках исполнения поручения областного руководства о необходимости построить на территории сельского поселения пожарную часть, подозреваемая заключила с индивидуальным предпринимателем шесть муниципальных контрактов на поставку строительных материалов, однако заранее обговорила с коммерсантом, что указанные договоры будут номинальными, а все перечисленные из бюджета денежные средств необходимо будет ей вернуть. Как установили следователи, стоимость контрактов составила 378 тысяч рублей, из которых почти все были переданы сельскому главе наличными, и всего лишь чуть больше 6 тысяч действительно потрачены на гвозди, штукатурку, церезит и наливной пол. Полученные деньги чиновница присвоил себе и распорядился ими по собственному усмотрению.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.



