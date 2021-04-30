Расследования

Под Волгоградом главу поселения отстранили от должности и отправили под домашний арест

Расследования 30.04.2021 17:42
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30.04.2021 17:42


Глава администрации Лозновского сельского поселения Дубовского района, которая подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, отправлена под домашний арест до 26 июня.  Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, такую меру пресечения избрал Дубовский районный суд по ходатайству следствия. 
Кроме того, удовлетворено ходатайство следствия о временном отстранении подозреваемой от занимаемой должности.  
Как ранее сообщало информагентство, фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 159 УК РФ, стала глава Лозновского сельского поселения Светлана Пузанова. 
По данным следствия, в рамках исполнения поручения областного руководства о необходимости построить на территории сельского поселения пожарную часть, подозреваемая заключила с индивидуальным предпринимателем шесть муниципальных контрактов на поставку строительных материалов, однако заранее обговорила с коммерсантом, что указанные договоры будут номинальными, а все перечисленные из бюджета денежные средств необходимо будет ей вернуть. Как установили следователи, стоимость контрактов составила 378 тысяч рублей, из которых почти все были переданы сельскому главе наличными, и всего лишь чуть больше 6 тысяч действительно потрачены на гвозди, штукатурку, церезит и наливной пол. Полученные деньги чиновница присвоил себе и распорядился ими по собственному усмотрению.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

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