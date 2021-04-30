В Волгограде состоялся выпускной «Школы фермера»

Экономика 30.04.2021 16:14
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30.04.2021 16:14
Завершился первый поток уникального образовательного проекта Администрации области, Россельхозбанка и Волгоградского Аграрного университета – «Школы фермера».
В течение двух месяцев на базе ВГАУ начинающие и уже опытные фермеры региона получали новые знания по профилю овощеводство и молочное производство.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, обучающий курс, состоящий из 252 учебных часов, включал в себя теоретическую базу, выезды на ведущие предприятия региона, лекции по финансовой грамотности от сотрудников Волгоградского филиала РСХБи др.
По окончании теоретического и практического курсов фермерам предстояло защитить собственный бизнес-проект, составленный под научным руководством преподавательского состава «Института повышения квалификации кадров агробизнеса» – структурного подразделение ВГАУ.
Сегодня дипломы о повышении квалификации в торжественной обстановке получил 21 слушатель «Школы фермера».
«Для нас как представителей фермерского сообщества ошибки в работе очень дорого стоят и в финансовом плане, и во временном расчете. Технологии производства не стоят на месте, и, чтобы шагать в ногу со временем, нам необходимо получать новые знания и практики.На выездных занятиях «Школы фермера» мы побывали на крупных животноводческих комплексах, на которые простому обывателю не попасть, посмотреть работу предприятий изнутри, задать вопросы по ветеринарии, зоотехнике. Многие советы мы уже применили на своем хозяйстве», – отметила выпускница Школы Кэтрин Левкович.
«Мы хотели бы поблагодарить всех партнеров, благодаря которым этот проект в Волгоградской области реализовался на высоком уровне: Администрацию Волгоградской области и Комитет сельского хозяйства, Волгоградский государственный аграрный университет, который провел основную и самую важную работу. И, конечно, наших сельхозтоваропроизводителей, которые радушно приняли на своих стажировочных площадках слушателей «Школы фермера» и поделились с ними опытом: ИП ГКФХ Чердынцева Павла Васильевича, ИП Мурашову Ирину Евгеньевну, ООО «СП «Донское» и его руководителя Колесниченко Александра Борисовича, ИП ГКФХ Соловьева Александра Викторовича», – сказал директор Волгоградского филиала Россельхозбанка Андрей Гавриленко.
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