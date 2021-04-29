Общество

Режим работы Сбербанка с 30 апреля по 11 мая

Общество 29.04.2021 14:14 Новости компаний
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29.04.2021 14:14 Новости компаний


СберБанк поздравляет клиентов с наступающими праздниками — 1 Мая и Днём Победы — и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 30 апреля по 11 мая 2021 года. 
30 апреля – рабочий день офисов банка сокращён на 1 час.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 мая дежурные офисы СберБанка по обслуживанию физических лиц работают по следующему графику:
1 мая – стандартный рабочий день по режиму субботы.
2 мая – с 9.00 до 13.00
3 мая – с 8.30 до 16.00
4 и 7 мая – с 8.30 до 16.00
5 и 6 мая – с 9.00 до 14.00
8 мая – с 9.00 до 13.00
9 мая – стандартный режим работы воскресенья
10 мая – 8.30 до 16.00
11 мая – по режиму работы понедельника
Со списком дежурных офисов можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы», а также по телефонам круглосуточной службы поддержки.
С 4 по 7 мая будут работать дежурные офисы по обслуживанию корпоративных клиентов, список и режим работы размещен на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы». 
Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая не проводится. 
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильном приложении, а также на сайте банка.
График работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:
 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
 8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);
 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).
Для юридических лиц информация доступна по номерам:
 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);
 8 495 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);
 8 800 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов);
 а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).
Платежи по кредитам в нерабочие дни с 4 по 7 мая будут списываться в штатном режиме, как в рабочие дни. Согласно условиям кредитования, платёж переносится на первый рабочий день, если платёжная дата приходится на выходной, праздничный день. Нерабочий день не является выходным или праздничным. 
Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.


 

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