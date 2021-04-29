Режим работы Сбербанка с 30 апреля по 11 мая





СберБанк поздравляет клиентов с наступающими праздниками — 1 Мая и Днём Победы — и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 30 апреля по 11 мая 2021 года.

30 апреля – рабочий день офисов банка сокращён на 1 час.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 мая дежурные офисы СберБанка по обслуживанию физических лиц работают по следующему графику:

1 мая – стандартный рабочий день по режиму субботы.

2 мая – с 9.00 до 13.00

3 мая – с 8.30 до 16.00

4 и 7 мая – с 8.30 до 16.00

5 и 6 мая – с 9.00 до 14.00

8 мая – с 9.00 до 13.00

9 мая – стандартный режим работы воскресенья

10 мая – 8.30 до 16.00

11 мая – по режиму работы понедельника

Со списком дежурных офисов можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы», а также по телефонам круглосуточной службы поддержки.

С 4 по 7 мая будут работать дежурные офисы по обслуживанию корпоративных клиентов, список и режим работы размещен на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая не проводится.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильном приложении, а также на сайте банка.

График работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

— 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

— 8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);

— 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).

Для юридических лиц информация доступна по номерам:

— 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);

— 8 495 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);

— 8 800 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов);

— а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).

Платежи по кредитам в нерабочие дни с 4 по 7 мая будут списываться в штатном режиме, как в рабочие дни. Согласно условиям кредитования, платёж переносится на первый рабочий день, если платёжная дата приходится на выходной, праздничный день. Нерабочий день не является выходным или праздничным.

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.











