Политика 27.04.2021 18:34
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27.04.2021 18:34
Профильный комитет Волгоградской облдумы рекомендовал регпарламенту одобрить вопрос, предложенный инициаторами референдума. Как сообщает ИА «Высота 102», активисты хотят, чтобы жители региона ответили точно на такой же вопрос, как и в марте 2018 года: «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной думой в Государственную Думу ФС РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны в 3-ю часовую зону (МСК+1)?». Иными словами, речь идет о целесообразности отказа от московского времени в пользу волгоградского.
Уже завтра, 27 апреля, данный проект постановления будет вынесен на заседание облдумы, которое пройдет заочно методом опроса. Однако согласие депутатов с формулировкой вопроса не означает, что референдум состоится, поскольку инициативной группе предстоит собрать подписи 2% избирателей региона. По состоянию на 1 января 2021 года в регионе проживали 1 млн 825 тысяч 783 избирателя. Соответственно в поддержку нового народного голосования необходимо заручиться поддержкой порядка 36,5 тысяч человек.
«У кого-то может сложиться ложное впечатление, что сейчас уже решается вопрос о назначении референдума. Но это не так. Получить 2% подписей – задача очень сложная, - пояснил председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин. - У нас 15 дней на регистрацию инициативной группы. Потом 35 дней – на сбор подписей. Еще 15 дней на проверку и принятие решения. Если подписи будут признаны достоверными и действительными, только в этом случае областная дума назначит дату проведения референдума».
Председатель думского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаил Струк признал, что собранные на данном этапе инициативной группой документы соответствуют законодательству. Тем не менее, к самой идее повторного референдума парламентарий относится со скепсисом.
«Слишком часто, я думаю, не стоит этот вопрос будоражить. По моему мнению, принятое осенью прошлого года решение должно было поставить точку. Но, к сожалению, мы видим, что этот вопрос по-прежнему разделяет жителей региона на два мнения. Становится немножко неправильным это метание. Нужно пожить уже в московском времени, поскольку воля народа была зафиксирована нами в 2020 году», - заключил Михаил Струк.
Напомним, по итогам проведенного в марте 2018 года референдума Волгоградская область перешла на местное время (МСК +1). Летом 2020 года на ту же самую тему был проведен новый, не имевший юридического статуса, опрос населения, который власти совместили с голосованием по Конституции РФ. Большинство респондентов высказались за возвращение московского времени. Волгоградская областная дума направила ходатайство в Госдуму, которая в ноябре внесла изменения в федеральное законодательство и вернула Волгоградской области столичное время.
Тем не менее, споры о времени в регионе продолжаются до сих пор. Сторонники волгоградского времени пытались оспорить результаты проведенного минувшим летом опроса в суде, но безуспешно. После этого общественники объединились в инициативную группу для попытки организовать повторный референдум.
К слову, закон об областном референдуме позволят проводить голосование на одну и ту же тему не ранее, чем через два года после предыдущего голосования. С момента проведения первого голосования прошло уже три года, то есть законодательных ограничений нет.
«У нас впереди много интересного», - обреченно подытожил сегодняшнее заседание парламентского комитета первый вице-спикер облдумы Сергей Булгаков.
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