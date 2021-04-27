От COVID-19 в Волгоградской области умерли еще пятеро пенсионеров





В Волгоградской области еще пятеро пожилых людей скончались от коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки стало известно о смерти 69-летней жительницы Волгограда, 72-летнего волгоградца, 65-летней жительницы Среднеахтубинского района, 64-летнего пенсионера из Алексеевского района и 70-летней женщины из Жирновского района. Всего в регионе с начала пандемии умерли уже 1086 человек, больше всего среди жертв COVID-19 пожилых людей. При этом коронавирус в регионе продолжает распространяться. За минувшие сутки заразились еще 107 человек. В то же время 85 человек вылечились от опасной инфекции.