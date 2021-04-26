В Волгограде легковушка протаранила "Газель" с людьми

Происшествия 26.04.2021 16:36
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26.04.2021 16:36
Водитель маршрутки пострадал в лобовом ДТП с отечественной легковушкой в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 52-летний водитель «ВАЗ 2107» двигался по улице Довженко, когда на мокром асфальте не справился с управлением и столкнулся лоб в лоб с маршруткой №117к с людьми.
У легкового автомобиля от удара погнулся капот, у "Газели" деформировалась левая часть. Известно, что в ДТП пострадал только 47-летний водитель маршрутки.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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