



До 12 лет лишения свободы грозит троим жителям Николаевского района за неудачную попытку вскрытия банкомата. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, еще один сообщник находится сейчас в федеральном розыске. Следователи установили, что 25 января прошлого года четверо мужчин в возрасте от 24 до 45 лет, вооружившись кувалдой, ломом и электропилой, попытались вскрыть банкомат и украсть порядка 1,5 млн рублей. Трое злоумышленников в однотонной одежде и в масках с прорезями для глаз разбили стеклянную дверь офиса и проникли внутрь. Сразу вызвать полицию женщине-охраннику не удалось, поскольку преступники ей угрожали. Горе-грабители не смогли распилить банкомат. Опасаясь быть пойманными, они сбежали. Полиция задержала обвиняемых через несколько месяцев.

Один фигурант полностью признал свою вину, двое - частично. Материалы дела были направлены в Николаевский районный суд.