Под Волгоградом «КАМАЗ» на перекрестке протаранил легковушку

Происшествия 25.04.2021 11:01
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25.04.2021 11:01
Авария, в которой пострадал водитель легкового автомобиля, произошла в рабочем поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне 59-летний водитель, управляя грузовой автомашиной «КАМАЗ», совершил ДТП напротив дома №22 по ул.Кузнецкая-1. По предварительной информации, на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора он не предоставил преимущество в движении автомашине «ВАЗ-21703» под управлением 26-летнего водителя и совершил с ней столкновение.
Водителя автомашины «ВАЗ-21703» с различными травмами доставили в больницу.
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