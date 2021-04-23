



В сети Интернет появился видеоролик, в котором доктор медицинских наук, профессор Волгоградского медицинского университета Сергей Дмитриенко предлагает всем желающим стать врачами за 7 минут. Для это, известный в Волгограде стоматолог рекомендует прослушать его лекцию и смело приступать к лечению неправильного прикуса.

«Постараюсь к концу этого ролика сделать из вас врачей-ортодонтов, которые будут лечить своих детей, детей родственников довольно простыми методами», – заявляет специалист.

По словам Дмитриенко, тех знаний, которые получат зрители, будет достаточно, чтобы справиться с несмыканием челюстей у детей и другими сложными ортодонтическими проблемами.

Врач утверждает, что чаще всего, причиной неправильного роста зубов являются вредные привычки, устранение которых простыми способами, влечет за собой выздоровление.

«Используя простые упражнения в детском возрасте, можно серьезно сэкономить на дорогостоящем ортодонтическом лечении в будущем», – прокомментировали видео в пресс-службе вуза. Ролик «Неправильный прикус» размещен на канале спецпроекта ВолгГМУ «Позовите профессора!» и доступен всем пользователям интернета.



