Здравоохранение 23.04.2021 17:05
0
23.04.2021 17:05
В сети Интернет появился видеоролик, в котором доктор медицинских наук, профессор Волгоградского медицинского университета Сергей Дмитриенко предлагает всем желающим стать врачами за 7 минут. Для это, известный в Волгограде стоматолог рекомендует прослушать его лекцию и смело приступать к лечению неправильного прикуса.
«Постараюсь к концу этого ролика сделать из вас врачей-ортодонтов, которые будут лечить своих детей, детей родственников довольно простыми методами», – заявляет специалист.
По словам Дмитриенко, тех знаний, которые получат зрители, будет достаточно, чтобы справиться с несмыканием челюстей у детей и другими сложными ортодонтическими проблемами.
Врач утверждает, что чаще всего, причиной неправильного роста зубов являются вредные привычки, устранение которых простыми способами, влечет за собой выздоровление.
«Используя простые упражнения в детском возрасте, можно серьезно сэкономить на дорогостоящем ортодонтическом лечении в будущем», – прокомментировали видео в пресс-службе вуза. Ролик «Неправильный прикус» размещен на канале спецпроекта ВолгГМУ «Позовите профессора!» и доступен всем пользователям интернета.
Реклама
В Волгоградской области молодой мужчина и трое пенсионеров скончались от COVID-1923.04.2021 16:52
Здравоохранение 23.04.2021 16:52
Волгоградский трансплантолог пошел на повышение23.04.2021 08:41
Здравоохранение 23.04.2021 08:41
Старики продолжают умирать от COVID-19 в Волгоградской области22.04.2021 13:54
Здравоохранение 22.04.2021 13:54
Эпидемия простуд в Волгоградской области идет на спад21.04.2021 07:58
Здравоохранение 21.04.2021 07:58
Неделю лечилась на дому: пожилая жительница Волгоградской области не справилась с ковидом20.04.2021 13:56
Здравоохранение 20.04.2021 13:56
Волгоградскую область «завалили» антиковидной вакциной20.04.2021 13:27
Здравоохранение 20.04.2021 13:27
Принесли из дома: Роспотребнадзор нашел источник инфекции в школе-интернате Волгоградской области16.04.2021 12:28
Здравоохранение 16.04.2021 12:28
В Волгограде и Волжском посчитали привитых от коронавируса шопоголиков14.04.2021 17:16
Здравоохранение 14.04.2021 17:16
В Волгоградском областном онкодиспансере открылось новое отделение14.04.2021 17:00
Здравоохранение 14.04.2021 17:00
Пять пациентов-«сердечников» умерли от коронавируса в Волгоградской области11.04.2021 13:40
Здравоохранение 11.04.2021 13:40
Скорбное число: 1000 жизней забрал коронавирус в Волгоградской области10.04.2021 11:51
Здравоохранение 10.04.2021 11:51
В торговых центрах районов Волгоградской области появятся прививочные пункты08.04.2021 12:35
Здравоохранение 08.04.2021 12:35
За строительство радиологического корпуса Волгоградского онкоцентра взялись ростовчане07.04.2021 16:43
Здравоохранение 07.04.2021 16:43
Шопоголиков стали вакцинировать от COVID-19 прямо в ТРК Волгограда06.04.2021 16:43
Здравоохранение 06.04.2021 16:43
Завезенный из другого региона вирус убил в Волгограде молодую женщину06.04.2021 15:06
Здравоохранение 06.04.2021 15:06
Реклама