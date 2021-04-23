В Волгограде эксперты оценили ситуацию с импортозамещением на рынке «нержавейки»

Экономика 23.04.2021 07:55
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23.04.2021 07:55
Более 90 представителей металлотрейдерских и металлургических компаний, конечных потребителей металлопроката проанализировали состояние рынка нержавеющей стали на международной конференции в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», участники мероприятия сошлись во мнении, что спрос и производство нержавеющего проката продолжат расти в связи с необходимостью наращивать импортозамещение в этой отрасли.
Ежегодную международную конференцию «Нержавеющая сталь и российский рынок» организует журнал «Металлоснабжение и сбыт» и Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ). Волгоград выбрали местом проведения мероприятия, поскольку именно здесь расположен крупнейший на Юге России производитель сталей специального назначения - завод «Красный Октябрь», при поддержке которого организована конференция.
«Завод является одним из ведущих производителей нержавеющего металлопроката, по объему – номер один на российском рынке, – отметил президент РСПМ Александр Романов. – Ещё недавно предприятие переживало трудности, но теперь оно получает новое направление для развития. Сейчас рынок меняется, и я уверен, что и производство, и потребление будут расти. Учитывая, что примерно три четверти металлопродукции из нержавеющих сталей импортируется, у наших производителей, в том числе у «Красного Октября» есть возможности наращивать импортозамещение определенных видов продукции».
В рамках конференции специалисты компаний представили свое видение основных трендов мирового рынка «нержавейки» и, в частности, производства и потребления никеля, представили программы развития предприятий. Ведущий менеджер департамента по продажам нержавеющих сталей и сплавов «Красного Октября» Сергей Соловьев рассказал, что в сложном 2020 году завод сохранил объем производства – 34 тысячи тонн нержавеющего листового и сортового проката. Доля предприятия на российском рынке «нержавейки» составила 39%. Продукция отгружается в основном металлотрейдерам, но производитель при этом сохраняет прямой контакт с конечными потребителями. «Красный Октябрь» уверенно смотрит в будущее и имеет четкий план развития», – заключил докладчик.
Сегодня конференция продолжится: во второй день мероприятия участники посетят с экскурсией цеха завода «Красный Октябрь». Также гости Волгограда побывают на Мамаевом кургане и ознакомятся с другими достопримечательностями города.
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