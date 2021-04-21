Телеком 21.04.2021 17:35
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21.04.2021 17:35
Проект системы позиционирования«Умная каска», реализованный Урановым холдингом «АРМЗ» (управляющая компания горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом») и компанией «Ростелеком», удостоен первого места в номинации «Промышленная безопасность, охрана труда и экология» конкурса эффективных цифровых проектов горнодобывающих предприятий «Горная индустрия 4.0». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба федерального провайдера. Награждение победителей состоялось 20 апреля в Москве на международной выставке машин и оборудования для горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленности Mining World Russia.
Всего на конкурс поступило 40 работ, из них в шорт-лист попали 12 проектов — по три в каждой из четырех номинаций. В финал конкурса в области промышленной безопасности попали проекты «Норильского никеля», «Воркутаугля» (группа «Северсталь») и АО «Хиагда» (Урановый холдинг «АРМЗ», госкорпорация «Росатом»). Оценивало проекты независимое жюри — 19 руководителей ведущих горно-металлургических холдингов.
«В этом году конкурс порадовал разнообразием проектов: одни направлены на комплексную цифровизацию промышленных процессов, другие — на улучшение отдельных производственных участков. Все проекты дали предприятиям четко выраженный измеримый эффект — улучшение производственных и экономических показателей, сокращение простоя оборудования, уменьшение объемов бумажной работы, рост общей эффективности», — прокомментировала директор конкурса — руководитель оргкомитета Татьяна Апрельская.
Цифровое решение «Умная каска» внедрено в декабре 2019 года на АО «Хиагда», которое ведет добычу стратегического металла в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятии. Это первый в России проект цифровых средств индивидуальной защиты в горнорудной промышленности. Он позволил повысить уровень промышленной безопасности за счет удаленного мониторинга передвижения сотрудников и контроля соблюдения правил техники безопасности на производстве.
«Умные каски» фиксируют наличие индивидуальной защиты на голове, передают диспетчеру сигнал в случае падения работника или получения удара, дают возможность контролировать местонахождение людей на открытом пространстве и наблюдать за их передвижением и состоянием во время работы.
Умная каска — элемент единой цифровой стратегии «Росатома», который реализован совместно с департаментом информационных технологий госкорпорации.
«Проект позволил решить главную цель — повысил уровень физической безопасности наших сотрудников, что помогло предприятию приблизиться к соблюдению принципов “нулевого травматизма”. Уже в первые месяцы работы умных касок мы получили экономическую отдачу. Например, сократились расходы на проведение плановых ремонтов, а за счет автоматизации учета рабочего времени производительность труда повысилась на 10%. Вложенные инвестиции окупились в течение года, и в настоящее время общая экономия ежемесячно составляет около 1 млн рублей», — подчеркнул генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев.
Для «Ростелекома» проект «Умная каска» стал отправной точкой для создания целого портфеля промышленных решений, направленных на автоматизацию бизнес-процессов, повышение безопасности на производстве и рост производительности труда.
«На рынке растет спрос на технологии индустриального интернета вещей со стороны предприятий, в том числе горнодобывающей и энергетической отраслей. “Ростелеком” предлагает интеллектуальные решения в области ИТ-разработок, в сфере хранения и обработки данных, построения цифровой инфраструктуры и оптимизации рабочих процессов. Наше решение“Умная каска” на практике показало свою эффективность. Цифровое средство индивидуальной защиты можно дорабатывать с учетом специфики каждого предприятия и тиражировать на производстве»,— рассказал директор Бурятского филиала «Ростелекома» Андрей Здаров.
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