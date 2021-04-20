Федеральные новости 20.04.2021 17:19
0
20.04.2021 17:19
В Калмыкии изолированы 47 человек, которые контактировали с заразившимся "британским штаммов COVID-19 медиком. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщают сегодня федеральные СМИ со ссылкой на главного государственного санитарного врача республики Джангара Санджиева.
По его словам, изолированы родственники и пациенты медицинского работника, у которого обнаружен этот наиболее заразный штамм коронавируса. Известно, что он вызывает тяжелое течение болезни у более молодых людей. Специалисты Роспотребнадзора уверяют, что очаг распространения инфекции локализован.
Накануне, 19 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ выявили около 200 образцов британского и свыше 20 образцов южноафриканского штаммов коронавируса. В стране фиксируются и собственные мутации этого вируса.
Реклама
Миллионы на месте: депутаты Госдумы от Волгоградской области отчитались о своем благополучии17.04.2021 10:02
Федеральные новости 17.04.2021 10:02
Волгоградского генерала Музраева заставили быстрее читать материалы уголовного дела16.04.2021 12:49
Федеральные новости 16.04.2021 12:49
Мишустин придал ускорение нацпроекту «Экология» в Волгоградской области11.04.2021 11:02
Федеральные новости 11.04.2021 11:02
«Плохо или хорошо?»: Росводресурсы озвучили сценарии половодья в Волгоградской области10.04.2021 14:12
Федеральные новости 10.04.2021 14:12
Госдума утвердила штрафы для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников07.04.2021 17:59
Федеральные новости 07.04.2021 17:59
«Благодарю Вас за все!»: олимпийская чемпионка из Волгограда сообщила о смерти заслуженного тренера РФ03.04.2021 14:43
Федеральные новости 03.04.2021 14:43
Волгоградский полковник уехал на повышение в Архангельскую область02.04.2021 15:12
Федеральные новости 02.04.2021 15:12
Назначенный из Волгоградской области прокурор Алтайского края подал в отставку22.03.2021 18:21
Федеральные новости 22.03.2021 18:21
Волгоградского полковника назначили министром алтайского МВД19.03.2021 11:00
Федеральные новости 19.03.2021 11:00
ФСБ задержала главу Астраханской таможни Ильдара Саидова15.03.2021 16:46
Федеральные новости 15.03.2021 16:46
Волгоградские единороссы в Госдуме готовы простить чиновникам «нечаянную коррупцию»11.03.2021 13:44
Федеральные новости 11.03.2021 13:44
Губернатора Волгоградской области включили в рейтинг устойчивости глав регионов10.03.2021 12:55
Федеральные новости 10.03.2021 12:55
Путин наградил главу Роспотребнадзора по Волгоградской области орденом за борьбу с COVID-1906.03.2021 19:21
Федеральные новости 06.03.2021 19:21
Будущим "Лидерам интернет-коммуникаций" дали шанс успеть стать участниками IT-конкурса02.03.2021 20:50
Федеральные новости 02.03.2021 20:50
Дети в транспорте, «Мир» и персональные данные: какие законы вступят в силу в марте28.02.2021 12:19
Федеральные новости 28.02.2021 12:19
Реклама