Федеральные новости

В соседней с Волгоградской областью Калмыкии выявили "британский" штамм COVID-19

Федеральные новости 20.04.2021 17:19
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20.04.2021 17:19


В Калмыкии изолированы 47 человек, которые контактировали с заразившимся "британским штаммов COVID-19 медиком. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщают сегодня федеральные СМИ со ссылкой на главного государственного санитарного врача республики Джангара Санджиева.
По его словам, изолированы родственники и пациенты медицинского работника, у которого обнаружен этот наиболее заразный штамм коронавируса. Известно, что он вызывает тяжелое течение болезни у более молодых людей. Специалисты Роспотребнадзора уверяют, что очаг распространения инфекции локализован.
Накануне, 19 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ выявили около 200 образцов британского и свыше 20 образцов южноафриканского штаммов коронавируса. В стране фиксируются и собственные мутации этого вируса.

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