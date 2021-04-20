



В Калмыкии изолированы 47 человек, которые контактировали с заразившимся "британским штаммов COVID-19 медиком. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщают сегодня федеральные СМИ со ссылкой на главного государственного санитарного врача республики Джангара Санджиева.

По его словам, изолированы родственники и пациенты медицинского работника, у которого обнаружен этот наиболее заразный штамм коронавируса. Известно, что он вызывает тяжелое течение болезни у более молодых людей. Специалисты Роспотребнадзора уверяют, что очаг распространения инфекции локализован.

Накануне, 19 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ выявили около 200 образцов британского и свыше 20 образцов южноафриканского штаммов коронавируса. В стране фиксируются и собственные мутации этого вируса.



