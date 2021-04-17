Миллионы на месте: депутаты Госдумы от Волгоградской области отчитались о своем благополучии

Борьба с коррупцией 17.04.2021 10:02
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17.04.2021 10:02
Председатель Госдумы Вячеслав Володин оказался самым состоятельным из депутатов, которые избирались по федеральному списку "Единой России" от
Волгоградской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации народных избранников, так, за 2020 год его доход составил 84 миллиона рублей. Это, правда, меньше, чем в 2019 году, когда Вячеслав Володин задекларировал около 100 миллионов рублей. Список имущества спикера Госдумы за прошедший год не изменился – это земельный участок, дом площадью около тысячи квадратных метров, гостевой дом, квартира и машиноместо.
На втором месте по величине дохода оказался единоросс Евгений Москвичев, коллега Володина по федеральному списку. Депутат задекларировал доход в размере более 20 миллионов рублей, причем в 2019 году эта сумма была меньше – 5,7 миллиона рублей. В собственности у депутата, как и прежде, остался земельный участок, жилой дом и квартира. А вот транспортное средство он поменял. Сейчас депутат владеет снегоходом LYNX Ranger 69 900 ACE SnowCruiser. А раньше был
"Бомбардье" ЕРО-550.
Единоросс Владимир Плотников показал доход в 6 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом он оказался чуть меньше – примерно на 600 тысяч рублей. У депутата по-прежнему в собственности 3 больших земельных участка, дом, квартира, гараж и даже сарай, а также Тойота Камри.
Коммунист Николай Арефьев и его супруга имеют в собственности по небольшой квартире. Добытчиком в семье является депутат – его доход составил 5,4 миллиона рублей, его жены – 289 тысяч рублей.
У остальных депутатов Госдумы от Волгоградской области доход за 2020 год примерно одинаковый. Так, член партии "Единая Россия" Ирина Гусева задекларировала около 5,6 миллиона рублей, а также одну третью часть небольшой квартиры, отдельную квартиру и авто Land Rover Range Rover Velar. Народный избранник также пользуется жильем, которое выделено депутатам в Москве.
Татьяна Цыбизова отчиталась о 5,7 миллионах рублей дохода. Ее супруг по сравнению с прошлым годом заработал около 2 миллионов рублей, хотя в 2019 году было в два раза меньше. У депутата от Волгоградской области в собственности остались земельный участок, жилой дом, но появился автомобиль KIA SK3 (Soul).
Такая же машина, кстати, теперь и у Нины Черняевой. Раньше депутат владела Mercedes-benz GLK 300 4MATIC. Депутат отчиталась о наличии земельного участка, дома, а также – супруга, сведения о котором отсутствовали в декларации за 2019 год. Доход у второй половинки Нины Черняевой весьма скромен по сравнению с женой – почти 1 миллион рублей.
Кардинальных изменений не произошло с имуществом и доходами другого депутата Александра Носова. У него по-прежнему много земли, есть дом, квартира, доход за прошлый год составил 5,6 миллиона рублей. Это чуть больше, чем было в 2019 году.
Любопытные метаморфозы произошли с доходами семьи Анны Кувычко. В 2020 году доход депутата составил 5,2 миллиона рублей, у ее супруга – 6,3 миллиона рублей. В 2019 году она отчиталась о почти 12 миллионах рублей, а ее муж – о 2 миллионах рублей. То есть в общей сумме семья сохранила примерно такой же достаток. Из недвижимости у супругов нет никакого жилья в собственности, семья обитает в квартире, предоставленной Госдумой. Зато у Анны Кувычко есть авто Инфинити QX70, а у ее супруга – отечественная «восьмерка».
Если опираться на данные Росстата о размере средней зарплаты жителей Волгоградской области за 2020 год – около 35 тысяч рублей, то получается, что средний доход депутата превышает этот показатель более, чем в 10 раз.
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