Общество

1,77 млн туристов посетили Волгоградскую область

Общество 09.11.2025 13:25
0
09.11.2025 13:25


Таковы итоги турсезона за 9 месяцев 2025 года. Это на 7,2 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Гости региона выбирают самые разные маршруты – патриотической, гастрономической, спортивной и этнокультурной направленности.

По данным комитета экономической политики и развития Волгоградской области, пик туристического потока пришелся на весенние месяцы.  В дни празднования 80-летия Великой Победы регион посетили около 244 тыс. гостей из разных уголков России и зарубежных стран.

Лето также порадовало насыщенной событийной программой — в июле регион принял «Всероссийский день поля – 2025» и Всероссийский чемпионат по серфингу. Традиционно высоким спросом пользовался камышинский арбузный фестиваль.
В сентябре волгоградцы встретили гостей молодежного фестиваля #ТриЧетыре, в октябре — участников и болельщиков футбольного товарищеского матча между сборными России и Ирана. Весь ноябрь в регионе будет проходить Всероссийский фестиваль русской кухни, который позволит жителям и гостям попробовать самобытные местные блюда.

Волгоградская область регулярно входит в авторитетные туристические рейтинги. Регион отмечен в перечне лучших мест для осеннего отдыха, в подборке оптимальных маршрутов для путешествий по рекам и озерам. Волгоград также выбирают для путешествий в зимние каникулы. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, к 2030 году турпоток планируют увеличить до 3 млн человек, к 2036 году — до 5,4 млн.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.11.2025 14:19
Общество 09.11.2025 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 14:10
Общество 09.11.2025 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 13:25
Общество 09.11.2025 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 12:05
Общество 09.11.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 11:04
Общество 09.11.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 10:07
Общество 09.11.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 08:58
Общество 09.11.2025 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 08:44
Общество 09.11.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 07:34
Общество 09.11.2025 07:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2025 07:11
Общество 09.11.2025 07:11
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 21:03
Общество 08.11.2025 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 20:04
Общество 08.11.2025 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 19:36
Общество 08.11.2025 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 16:36
Общество 08.11.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 16:23
Общество 08.11.2025 16:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:11
Матч «Ротора» и «Шинника» стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
16:05
«Мальчишек надо вырастить»: на «Волгоград Арене» наградили футболистов «Ротора-Сталинграда»Смотреть фотографии
14:19
«Такого уже не повторить»: дочь знаменитого художника - о прошлом и настоящем мозаик на Центральном рынкеСмотреть фотографии
14:10
В Казачьем театре Волгограда зарегистрировали первый бракСмотреть фотографии
13:25
1,77 млн туристов посетили Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:56
Гандболисты «Каустика» в Волгограде проиграли «Динамо-Сунгулю» Смотреть фотографии
12:05
За кулисами: как готовится стадион «Волгоград Арена» к футбольному матчуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Полиция ищет участников массовой драки в ночном клубе КамышинаСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области простятся с бойцом СВО Игорем ТерещенкоСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом вспыхнула огромная свалкаСмотреть фотографии
10:07
Знаменитая сталинградка Александра Пахмутова отмечает 96-летиеСмотреть фотографии
08:58
Экзотика или новая классика? Волгоградские витрины утонули в мандаринах размером с наперстокСмотреть фотографии
08:44
Волгоградская школьница стала миллионершейСмотреть фотографии
08:00
Под Волгоградом утонул 45-летний рыбакСмотреть фотографии
07:34
Ночь без беспилотной опасности выдалась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
Вторая декада ноября начнется в Волгограде с аномального теплаСмотреть фотографии
06:10
Автограф от легенды, кикер и кибер-зона: что будет перед матчем «Ротора» и «Шинника»Смотреть фотографии
21:37
Волгоградские дзюдоисты завоевали «серебро» малого финала Континентальной лиги: смотрим яркие кадры турнираСмотреть фотографии
21:03
«Меньше тысячи за неполный месяц»: волгоградцы рассказали, как экономят на отопленииСмотреть фотографии
20:04
Элитную квартиру экс-ректора ВолГУ продают в Волгограде за 36 млн рублейСмотреть фотографии
19:36
Вспоминаем Сергея Трофимова в редких фотографиях из архива ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
17:22
Что же будет зимой? В Волгограде магазины за неделю взвинтили цены на овощной наборСмотреть фотографии
16:36
«Это наша новая реальность»: волгоградский географ - о первом снеге и небывалом потепленииСмотреть фотографии
16:23
В Камышине скончался один из пострадавших от взрыва самогонного аппаратаСмотреть фотографии
15:56
«Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с «Шинником» Смотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом спасатели потушили нелегальное «кладбище» автопокрышекСмотреть фотографии
14:46
Андрей Бочаров поздравил командующего ЮВО с назначением замминистра обороныСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде дизтопливо за неделю подорожало на 71 копейкуСмотреть фотографии
13:57
Бастрыкин потребовал уголовной ответственности за рабский труд в «Быковской ЦРБ»Смотреть фотографии
13:02
Проверить начисления платы за отопление волгоградцы могут по формулеСмотреть фотографии
 