1,77 млн туристов посетили Волгоградскую область





Таковы итоги турсезона за 9 месяцев 2025 года. Это на 7,2 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Гости региона выбирают самые разные маршруты – патриотической, гастрономической, спортивной и этнокультурной направленности.

По данным комитета экономической политики и развития Волгоградской области, пик туристического потока пришелся на весенние месяцы. В дни празднования 80-летия Великой Победы регион посетили около 244 тыс. гостей из разных уголков России и зарубежных стран.



Лето также порадовало насыщенной событийной программой — в июле регион принял «Всероссийский день поля – 2025» и Всероссийский чемпионат по серфингу. Традиционно высоким спросом пользовался камышинский арбузный фестиваль.

В сентябре волгоградцы встретили гостей молодежного фестиваля #ТриЧетыре, в октябре — участников и болельщиков футбольного товарищеского матча между сборными России и Ирана. Весь ноябрь в регионе будет проходить Всероссийский фестиваль русской кухни, который позволит жителям и гостям попробовать самобытные местные блюда.



Волгоградская область регулярно входит в авторитетные туристические рейтинги. Регион отмечен в перечне лучших мест для осеннего отдыха, в подборке оптимальных маршрутов для путешествий по рекам и озерам. Волгоград также выбирают для путешествий в зимние каникулы. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, к 2030 году турпоток планируют увеличить до 3 млн человек, к 2036 году — до 5,4 млн.