Гандболисты «Каустика» в Волгограде проиграли «Динамо-Сунгулю» 

Матч очередного тура мужской Суперлиги в ФОК «Молодёжный» завершился со счётом 36:28 в пользу клуба из Снежинска Челябинской области.
На старте встречи два мяча забросил игрок хозяев Даниил Кольцов. До середины 30-минутки игра была равной - соперники обменялись пятью голами. В заключительной трети тайма атака «Каустика» стала менее эффективной - «химики» совершили несколько потерь, а гости прибавили в обороне благодаря тактическим изменениям. В итоге им удалось снизить атакующий напор волгоградцев. При этом сами динамовцы заработали и развили преимущество. На перерыв команды ушли при счёте 14:10 в пользу гостей.
В начале второго тайма ряд спасений совершил бывший голкипер «Каустика» и воспитанник волгоградского гандбола Владислав Мартыненко, а его одноклубники вдобавок к этому преуспели в атаке и увеличили отрыв до «плюс десять». Это была только восьмая минута второго тайма, а наставник «химиков» Дмитрий Бочарников к этому времени после перерыва использовал уже второй тайм, в котором специалист выражал недовольство нереализованными моментами своих подопечных. Бочарников активно призывал игроков собраться, забить и вернуться всей командой в защиту.
Сразу после полученных указаний от главного тренера волгоградские гандболисты прервали голевую засуху - попаданием отметился Данил Кислюк. В дальнейшем уральский коллектив не позволил хозяевам даже помышлять о возрождённой интриге. Подопечные Дмитрия Карлова до конца игры вели в счёте минимум с разницей «плюс семь» и чувствовали себя весьма уверенно.
На последних секундах Кольцов отметился мячом престижа, который только сократил итоговую дистанцию. 36:28 - четвёртая победа «Динамо-Сунгуля» в Суперлиге и шестое поражение подряд «Каустика», остающегося на 11-й позиции.
Владислав Мартыненко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал своё возвращение в Волгоград.
Дмитрий Бочарников рассказал о причинах неудачной игры хозяев.
17 ноября «Каустик» сыграет в Омске с местным «Скифом», который находится на последнем месте в турнирной таблице и до сих пор не набрал ни одного очка.
«Каустик» (Волгоград) – «Динамо-Сунгуль» (Челябинская обл.) – 28:36 (10:14).
Фото: ГК «Каустик» vk.com