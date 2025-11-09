Гандболисты «Каустика» в Волгограде проиграли «Динамо-Сунгулю» 





Матч очередного тура мужской Суперлиги в ФОК «Молодёжный» завершился со счётом 36:28 в пользу клуба из Снежинска Челябинской области.

На старте встречи два мяча забросил игрок хозяев Даниил Кольцов. До середины 30-минутки игра была равной - соперники обменялись пятью голами. В заключительной трети тайма атака «Каустика» стала менее эффективной - «химики» совершили несколько потерь, а гости прибавили в обороне благодаря тактическим изменениям. В итоге им удалось снизить атакующий напор волгоградцев. При этом сами динамовцы заработали и развили преимущество. На перерыв команды ушли при счёте 14:10 в пользу гостей. В начале второго тайма ряд спасений совершил бывший голкипер «Каустика» и воспитанник волгоградского гандбола Владислав Мартыненко, а его одноклубники вдобавок к этому преуспели в атаке и увеличили отрыв до «плюс десять». Это была только восьмая минута второго тайма, а наставник «химиков» Дмитрий Бочарников к этому времени после перерыва использовал уже второй тайм, в котором специалист выражал недовольство нереализованными моментами своих подопечных. Бочарников активно призывал игроков собраться, забить и вернуться всей командой в защиту. Сразу после полученных указаний от главного тренера волгоградские гандболисты прервали голевую засуху - попаданием отметился Данил Кислюк. В дальнейшем уральский коллектив не позволил хозяевам даже помышлять о возрождённой интриге. Подопечные Дмитрия Карлова до конца игры вели в счёте минимум с разницей «плюс семь» и чувствовали себя весьма уверенно.

На последних секундах Кольцов отметился мячом престижа, который только сократил итоговую дистанцию. 36:28 - четвёртая победа «Динамо-Сунгуля» в Суперлиге и шестое поражение подряд «Каустика», остающегося на 11-й позиции.

Владислав Мартыненко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал своё возвращение в Волгоград.

- В первом тайме мы вышли настроенными. Думаю, что это показали. Пропустить 10 мячей за 30 минут - это хороший результат. Во второй половине, когда повели в счёте с разницей в шесть-семь мячей, начали немного расслабляться. Выпустили молодых игроков, которые стали терять мячи. Отмечу, что всегда приятно играть дома. Присутствует некий мандраж. Есть дух соперничества, все хотят выиграть,- отметил голкипер.

Дмитрий Бочарников рассказал о причинах неудачной игры хозяев.

- В первом тайме ребята выполняли практически всё что от них требовалось - не давали убежать в контратаки. За первые 15 минут мы пропустили всего пять мячей. Но совершили потери в переходных атаках. Во втором тайме мы не забили, привезли моменты себе и команда рассыпалась. Все, что было сказано, сделали ровно наоборот. Видимо, мало бегаем на тренировках, раз ребята не успевают вернуться, - заявил специалист.

17 ноября «Каустик» сыграет в Омске с местным «Скифом», который находится на последнем месте в турнирной таблице и до сих пор не набрал ни одного очка.

«Каустик» (Волгоград) – «Динамо-Сунгуль» (Челябинская обл.) – 28:36 (10:14).

8 ноября. Волгоград. ФОК «Молодежный». 370 зрителей.

Судьи: Даниил Бакарин, Илья Бакарин (оба – Москва).

«Каустик»: Михайлов (Дубин) – Алексанян (3/1), Глущенко (3), Филёв (1), Кольцов (7/2), Кислюк (3), Тропин (2) – Кудинов, Палащенко (5), Токмаков, Косенков, Земляной (1), Васильев (2).

«Динамо-Сунгуль»: Мартыненко (Холодов) – Коваленко, Харитонов (2), Глебов (4), Дудик (2), Аркатов (4), Павельев (4) – Кунгуров (3), Резник (1), Раев (1), Рыжов (1/1), Кривич (4), Демаков (5/3), Насибулин (1), Булкин (5).

7-метровые: 6/3 – 7/4.

Штрафное время: 10 – 8.

Потери: 10 – 8.