За кулисами: как готовится стадион «Волгоград Арена» к футбольному матчу

Общество 09.11.2025 12:05
09.11.2025 12:05


До сегодняшнего матча «Ротора» и «Шинника» еще несколько часов, но на «Волгоград Арене» уже начинается подготовка к предстоящей игре, в которой задействованы десятки специалистов. Чтобы обеспечить комфорт и для болельщиков, и для футболистов, необходимо проследить за качеством газона, чистотой и безопасностью арены, а также провести организационные мероприятия, предусмотренные протоколом РФС. За красивой картинкой, которую видят волгоградцы, когда приходят на матч, стоит отлаженная работа персонала стадиона и профильных ведомств.

Что происходит за кулисами стадиона перед домашним матчем «Ротора», — в материале ИА «Высота 102».



За шесть часов до  стартового свистка на арене начинается генеральная уборка. Десяток сотрудников с раннего утра  протирают кресла, поручни на лестницах и приводят в порядок подтрибунное помещение. В раздевалках команд развешивается форма, весь спортивный инвентарь  раскладывается по местам. Все должно быть готово к официальной процедуре — встрече должностных лиц Российского футбольного союза.

На делегата и инспектора РФС возложена  ответственность за организацию матча, взаимодействие клуба и службы безопасности стадиона, включающее в том числе контроль за поведением болельщиков. Специалистов за шесть часов до матча  встречает матч-менеджер клуба, принимающего встречу на домашней арене. Официальных лиц проводят по всему стадиону, демонстрируя степень  готовности газона, качество нанесения разметки на поле, оснащение раздевалок спортсменов и работу рекламных щитов.

Сразу после этого проводится рабочее совещание. На нем присутствуют, помимо делегата и инспектора, представители обеих команд, вещателя, сотрудники безопасности, правоохранители, пожарные, медработники, работники администрации стадиона, пресс-служба клуба. На совещании поднимается масса вопросов – организация приезда  команд на стадион, процедура заявки игроков, полив поля, обратный отсчет, разминка, выход, построение, клубные активности, если планируются — активности от болельщиков. Также обсуждаются судейство, освещение стадиона, работа табло, телевизионное вещание, взаимодействие со СМИ.  Особое внимание уделяется вопросам безопасности -  запуску зрителей, процедуре досмотра, в том числе  обеспечению спокойной атмосферы для гостевых болельщиков. Важен и порядок аккредитации, допуск болельщиков и наличие медицинских бригад.

За полтора часа до футбольного поединка на территорию арены прибывают команды, а персонал стадиона  уже располагается на своих локациях — встречают болельщиков возле гейтов, проводят осмотр и проверяют наличие билетов, помогают в навигации по стадиону и координируют зрителей в поиске места на трибуне. На футбольном поле включается автоматическая система полива, которая обеспечивает оптимальное состояние газона, улучшает качество игры и снижает риск травм.

За час до игры спортсмены выходят из раздевалок на предматчевую разминку, где отрабатываются удары и перепасовка. По периметру футбольного поля вдоль рекламных щитов в это время расставляются волонтеры и воспитанники спортшкол, которые во время матча следят за ситуацией на трибунах и выступают в качестве болбоев (человек, подающий мячи – Прим.ред). А перед ареной уже начинают работать фотозоны и разные активности для болельщиков.

За несколько минут до начала матча, когда болельщики уже сидят на трибунах в предвкушении зрелища, тренерский штаб дает последние установки запасным игрокам на скамейках. Пока стартовый состав ждет выхода на поле вместе с судейской бригадой, делегат заполняет протокол, в котором указывает имена игроков, тренеров и сопутствующего персонала, и передает его в рамках регламента резервному арбитру матча. 

После соблюдения всех процедур  резервный арбитр дает отмашку главному судье – и футбольный матч начинается! Каким он будет сегодня – болельщики увидят все своими глазами.

