На проспекте Ленина в Волгограде впервые высадят деревья на разделительном "островке"

Общество 16.04.2021 13:17
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16.04.2021 13:17
На зеленой зоне вдоль пр. им. Ленина в Краснооктябрьском районе начали рыть землю. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, подрядная компания готовит под благоустройство территорию между проезжими частями Первой продольной магистрали в границах от пл. Возрождения до ул. Штеменко. Перечень работ предусматривает укладку газона, высадку 1800 хвойников и модернизацию системы полива, сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда.
Последний раз данная территория обновлялась около 10 лет назад. За это время газонное покрытие на локальных участках пришло в негодность, требовал обновления поливочник. По окончании работ на объекте будет уложен новый газон на площади свыше 9 тысяч квадратных метров, впервые высажены деревья - ели, крымские сосны и можжевельник. Подрядная компания заменит изношенные участки водовода, а также дополнительно оснастит сеть капельными оросителями. Капельный полив позволит поддерживать оптимальный уровень влажности для молодых хвойных растений на открытом воздухе.
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