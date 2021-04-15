Общество

Москва против: сыну Набиева не разрешили надеть судейскую мантию в Волгоградской области

Общество 15.04.2021 13:44
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15.04.2021 13:44


Высшая квалификационная коллегия судей РФ подтвердила решение о досрочном прекращении полномочий судьи Клетского районного суда Волгоградской области Рашада Гасана оглы Набиева. Как сообщает ИА "Высота 102" на сообщение ВККС, орган судейского сообщества оставил жалобу экс-судьи на решение квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 27 ноября 2020 года без удовлетворения. Этим решением, напомним, Набиеву было отказано в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения той же коллегии от 26 апреля 2019 года о досрочном прекращении его полномочий судьи Клетского районного суда.
Как ранее сообщало информагентство, судейские полномочия Набиева были досрочно прекращены 26 апреля 2019 года на основании представления руководства Волгоградского облсуда. В соответствии с федеральным законодательством, судья не имеет право обладать иностранным гражданством. Как выяснилось, Рашад Гасан оглы Набиев являлся гражданином Азербайджана. С 2013 по февраль 2019 года Набиев был председателем Клетского райсуда. После сложения полномочий он остался судьей на бессрочный период.
Летом 2020 года сын бывшего депутата пытался оспорить по вновь открывшимся обстоятельствам решение об аннулировании его судейского статуса, но безуспешно. 27 ноября квалифколлегия судей региона рассмотрела новую жалобу Набиева, предоставившего очередной документ из миграционной службы, который якобы доказывает его чистоту перед российским законодательством. Однако в удовлетворении требований экс-судьи было отказано. 
Напомним, Рашад Гасан оглы Набиев является сыном опального экс-депутата областной думы и бывшего единоросса Гасана Набиева. Набиев-старший получил скандальную известность на всю страну после своего гневного спича на заседании Волгоградской облдумы. Инцидент произошел 6 марта 2019 года в ходе обсуждения депутатами вопроса о доплатах неработающим пенсионерам. Парламентарий-единоросс заявил, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Пенсии в размере 8 тысяч рублей, по словам бывшего топ-менеджера "Газпрома", получают тунеядцы и алкаши. 
Слова Набиева растиражировали сотни российских СМИ. Уже к вечеру 6 марта его поведение осудили руководители партии "Единая Россия" и лично председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вскоре Набиева исключили из партии, а затем он досрочно сложил свои депутатские полномочия.

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