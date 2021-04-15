



Мужчина, проживающий в поселке ЗКО городского округа города Фролово Волгоградской области, пострадал от укуса дикого больного животного. Как сообщили ИА «Высота 102» в районной станции по борьбе с болезнями животных, происшествие случилось 11 апреля. "Куница накинулась на мужчину рядом с его домовладением, которое расположено на окраине поселка, и укусила его. Животное удалось уничтожить. По результатам исследования выяснилось, что дикий зверь был болен бешенством. Мужчину госпитализировали во Фроловскую ЦРБ", - пояснили специалисты. В учреждении сообщили, что с начала года на территории Фроловского района было зарегистрировано уже три случая заболевания бешенством среди животных - так, смертельную болезнь выявили у домашнего кота, у коровы, а теперь еще и у куницы.

В волгоградском облздраве уточнили, что 48-летний мужчина после укуса дикого животного находился на стационарном лечении с 11 по 15 апреля, была начата антирабическая терапия. Сегодня его выписали на амбулаторное лечение. В течение еще трех месяцев он будет получать необходимые инъекции - так называемые уколы от бешенства.

Напомним, в Волгоградской области в этом году зафиксировано уже около 30 случаев бешенства среди животных - как среди домашних, так и среди диких. От смертельной инфекции в регионе за последние несколько месяцев скончались уже два человека.



