Уголовное дело возбуждено о хищении бюджетных денег в волгоградской физакадемии

Расследования 13.04.2021 17:57
0
13.04.2021 17:57
По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств в ФГБОУ ВО "Волгоградская академия физической культуры". Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По ее словам, факты неправомерного начисления и присвоения бюджетных средств, выделенных в 2020 году в качестве субсидий на выплату обучающимся студентам стипендии и материальной помощи, были вскрыты в ходе надзорной проверки.
Так, согласно платежным ведомостям, с сентября 2020 года по январь 2021 года ряду студентов академии якобы была начислена и выдана через кассу образовательного учреждения материальная помощь. Однако фактически студенты денежные средства не получали, отдельные из них в даты выдачи материальной помощи находились за пределами региона, а имеющиеся в ведомостях подписи им не принадлежат.
В адрес руководства академии внесено представление об устранении выявленных нарушений. А в следственные органы направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник уточнила, что уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на выплату стипендий учащимся волгоградского вуза, возбуждено по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Общая сумма ущерба, причиненного федеральному бюджету составила около 50 тысяч рублей, но следователи полагают, что будут установлены иные факты фиктивного получения псевдо-студентами, а также реальными учащимися стипендий и материальной помощи.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, присвоивших бюджетные средства.
Реклама
Ландшафтный дизайнер в Волгоградской области ответит за гибель ребенка в фонтане13.04.2021 17:27
Расследования 13.04.2021 17:27
Волгоградец отсудил 700 тысяч рублей за бракованный полотенцесушитель13.04.2021 11:43
Расследования 13.04.2021 11:43
В Волгограде "гражданина СССР" арестовали на неповиновение полиции (ВИДЕО)13.04.2021 11:08
Расследования 13.04.2021 11:08
Разорявшего супермаркет волгоградца отдали под суд13.04.2021 09:37
Расследования 13.04.2021 09:37
В Волгоградской области отказ от уборки стоил призывнику сломанной челюсти12.04.2021 17:40
Расследования 12.04.2021 17:40
Пропавшего мальчика в Волгоградской области ищут 100 человек (ВИДЕО)12.04.2021 16:47
Расследования 12.04.2021 16:47
В Волгограде убийце не удалось переложить вину на погибшего подростка12.04.2021 15:13
Расследования 12.04.2021 15:13
Совхоз обязали содержать семью задавленного трактором жителя Волгоградской области12.04.2021 13:33
Расследования 12.04.2021 13:33
Избивала с особой жестокостью: мать-убийца малыша идет под суд в Волгограде12.04.2021 12:16
Расследования 12.04.2021 12:16
Под Волгоградом поймали перевозившего «грязные» деньги курьера-рязанца10.04.2021 10:36
Расследования 10.04.2021 10:36
Следы нашли на берегу: в Волгоградской области продолжаются поиски подростка10.04.2021 09:34
Расследования 10.04.2021 09:34
Ускользающую от волгоградских силовиков пенсионерку на «Крузаке» догнали после публикации «Высоты 102»09.04.2021 12:50
Расследования 09.04.2021 12:50
Крупный пожар на складе с дробью полыхает на юге Волгограда (ВИДЕО)09.04.2021 05:54
Расследования 09.04.2021 05:54
ТСЖ обязали убрать домик «Карлсона» с крыши элитной многоэтажки в Волгограде08.04.2021 20:03
Расследования 08.04.2021 20:03
Из СИЗО Волгограда в психбольницу переводят обвиняемого в терроризме подростка08.04.2021 17:28
Расследования 08.04.2021 17:28
Реклама