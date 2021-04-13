Уголовное дело возбуждено о хищении бюджетных денег в волгоградской физакадемии





По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств в ФГБОУ ВО "Волгоградская академия физической культуры". Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, факты неправомерного начисления и присвоения бюджетных средств, выделенных в 2020 году в качестве субсидий на выплату обучающимся студентам стипендии и материальной помощи, были вскрыты в ходе надзорной проверки.

Так, согласно платежным ведомостям, с сентября 2020 года по январь 2021 года ряду студентов академии якобы была начислена и выдана через кассу образовательного учреждения материальная помощь. Однако фактически студенты денежные средства не получали, отдельные из них в даты выдачи материальной помощи находились за пределами региона, а имеющиеся в ведомостях подписи им не принадлежат.

В адрес руководства академии внесено представление об устранении выявленных нарушений. А в следственные органы направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник уточнила, что уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на выплату стипендий учащимся волгоградского вуза, возбуждено по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Общая сумма ущерба, причиненного федеральному бюджету составила около 50 тысяч рублей, но следователи полагают, что будут установлены иные факты фиктивного получения псевдо-студентами, а также реальными учащимися стипендий и материальной помощи.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, присвоивших бюджетные средства.



