«Только получил права»: стали известны подробности смертельного ДТП с бензовозом под Волгоградом





Стали известны подробности жуткого столкновения Kia Rio с бензовозом «МАЗ» на автодороге в Калачевском районе Волгоградской области. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, погибший 24-летний водитель иномарки имел стаж вождения всего два дня.

- На 52 км автодороги произошло столкновение автомашин Kia Rio под управлением 24-летнего водителя, который имел стаж вождения 2 дня, и «МАЗ-5337». В результате ДТП водитель иномарки скончался до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, трагедия произошла днем 31 июля на автодороге «Октябрьский - Шебалино».