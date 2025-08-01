Общество

«Только получил права»: стали известны подробности смертельного ДТП с бензовозом под Волгоградом

Общество 01.08.2025 10:55
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01.08.2025 10:55


Стали известны подробности жуткого столкновения Kia Rio с бензовозом «МАЗ» на автодороге в Калачевском районе Волгоградской области. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, погибший 24-летний водитель иномарки имел стаж вождения всего два дня. 

- На 52 км автодороги произошло столкновение автомашин Kia Rio под управлением 24-летнего водителя, который имел стаж вождения 2 дня, и «МАЗ-5337». В результате ДТП водитель иномарки скончался до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, трагедия произошла днем 31 июля на автодороге «Октябрьский - Шебалино».

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