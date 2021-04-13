Черный дым окутал дома вдоль проспекта Жукова в Волгограде (ВИДЕО)











Огромные клубы черного дыма от пожара видны на проспекте Жукова в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, около 16:00 оперативному дежурному поступило сообщение о возгорании растительности в балке, расположенной в районе улицы Хорошева.





Горение происходит отдельными очагами. Тушение затрудняют сильные порывы ветра и сложный рельеф местности. Сообщается, что угрозы жилым домам нет. Местные жители рассказали, что в балке свален разный хлам, в том числе и старые шины.





Ранее сотрудники МЧС предупреждали граждан об угрозе возникновения ландшафтных пожаров из-за установившейся в регионе ветреной и сухой погоды. За сутки в МЧС поступает десятки сообщений о таких возгораниях.





Фото Валерия Гундикова, ВКонтакте



