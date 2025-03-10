Происшествия

Под Волгоградом вспыхнул ангар площадью 1,6 тыс. кв. метров

Происшествия 10.03.2025 17:41
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10.03.2025 17:41


9 марта в Городищенском районе Волгоградской области произошёл крупный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», ночью на территории хутора Грачи вспыхнуло промышленное помещение.

- В 02:02 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в х. Грачи. Внутри железобетонного ангара размером 70х24 м. горела внутренняя обшивка стен на площади 1680 кв. метров, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, на место прибыли подразделения ПЧ-87. Обуздать пламя специалистам удалось лишь в 03:05. В результате ЧП обошлось без жертв. По предварительной информации, ангар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.

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