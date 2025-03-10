Волгоградку арестовали за нападение с ножом на мужчину 8 марта

Полицейские задержали 27-летнюю жительницу Волгограда, которая 8 марта ранила ножом своего знакомого. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, преступление было совершено в ходе застолья.

Установлено, что между подозреваемой и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила ножом в грудь 43-летнего мужчину. С проникающим ножевым ранением его доставили в больницу. Медики сообщили о криминальной травме сотрудникам правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Женщину заключили под стражу.