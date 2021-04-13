Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «ЯТЭК» объемом 5 млрд рублей
Экономика 13.04.2021 16:13
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13.04.2021 16:13
ПАО «ЯТЭК» успешно разместило новый выпуск облигаций серии 001Р-02 общим номинальным объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Лидерство в отрасли и устойчивое кредитное качество ПАО «ЯТЭК» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом, что обеспечило широкий спрос на облигации со стороны институциональных и частных инвесторов.
Несмотря на волатильность рынка, это позволило эмитенту в ходе букбилдинга закрыть книгу заявок и зафиксировать финальную ставку полугодовых купонов на уровне 9,15% годовых. Всего инвесторами было подано более 45 заявок. Общий объем спроса на облигации превысил 7,5 млрд рублей, из них на долю частных инвесторов пришлось более 1 млрд рублей.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 20% номинальной стоимости гасятся в даты выплат 5-го, 6-го и 7-го купонов, еще 40% в дату выплаты 8-го купона. Купоны полугодовые.
Организаторами выпуска облигаций выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, «Совкомбанк», СКБ-банк. Со-организатор: Локо-Банк.
Агент по размещению: банк «Открытие».
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