Волгоградские велосипедисты преодолеют 14-часовой «Гагаринский старт»

Сегодня 14-часовой волгоградский веломарафон под названием «Гагаринский старт» открыли 28 участников велоклуба «Орион-Рандоннер». Как сообщает ИА «Высота 102», велосипедистам предстоит пройти маршрут «Волгоград-Знаменск-Волгоград» длиной 200 километров. Представители мероприятия также рассказали, что бревет приурочен к 60-летию со дня первого полёта человека в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин.





«Наше мероприятие называется «Гагаринский старт» не просто так. С 2011 года совместно с администрацией города Знаменска мы проводим веломарафоны, посвященные Дню космонавтики. Сегодня также в веломарафоне нам будет помогать бывший глава Знаменска Вячеслав Дубровченко», - прокомментировал основатель рандоннерского движения в России, доцент кафедры «Автоматические установки» в ВолгГТУ Валерий Комочков.





В связи с эпидемиологической ситуацией участников разделили на несколько групп. В дружеском соревновании приняли участие как опытные велосипедисты, так и совсем новички. 46-летняя Юлия впервые пройдёт такой длинный маршрут. Велоспортом она мечтала заняться всю жизнь, но исполнить свою мечту смогла три года назад. До этого волгоградка участвовала только в кросс-кантри.





«Всегда хотела заняться велоспортом, но как-то не складывалось. Сначала велосипеда не было, а потом появились дети. За три года я ни разу не участвовала в подобном марафоне. Страха нет, есть желание попробовать что-то новое. Понять, смогу ли преодолеть 200 километров», - рассказала Юлия. На отрезках пути будут небольшие остановки для того, чтобы велосипедисты отметились в маршрутном листе и перекусили.



