Под Волгоградом поймали перевозившего «грязные» деньги курьера-рязанца

Расследования 10.04.2021 10:36
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10.04.2021 10:36
Полицейские задержали в Волжском 25-летнего жителя Рязанской области по подозрению в соучастии в телефонном мошенничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, задержанный получал вознаграждение за то, что забирал деньги у обманутых пенсионеров и переводил их на расчетные счета.
По данным оперативников, рязанец в октябре 2019 года нашел работу курьера на сайте объявлений. Некий работодатель предлагал ездить по местам проживания граждан, забирать денежные средства и переводить на расчетные счета, за что полагалось вознаграждение от 10% до 20% перечисленных средств. Как оказалось, деньги курьеру отдавали преимущественно пенсионеры, которым звонили мошенники, представлявшиеся их внуками и сообщавшие о том, что стали виновниками ДТП и просившие денег для урегулирования вопросов с законом и потерпевшими.
На протяжении длительного времени личность курьера не удавалось установить. Накануне он был задержан. Следствие будет ходатайствовать о его аресте. Ведется работа по установлению личности его так называемого работодателя.
Полицейские располагает информацией о том, что курьер-рязанец посетил шестерых города Волжского, которые передали ему от 27 до 150 тысяч рублей и продолжают устанавливать других потерпевших.
Граждан, пострадавших от действий задержанного, просят обращаться в Управление МВД России по г. Волжскому.
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