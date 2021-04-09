Волгоградец из-за стиков 13 раз громил киоски

Происшествия 09.04.2021 12:09
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09.04.2021 12:09
В Волгограде задержан 27-летний житель Кировского района, подозреваемый в краже сигарет из торговых павильонов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью сотрудники патрульно-постовой службы Управления МВД России по Волгограду при патрулировании улиц обнаружили разбитое стекло входной двери магазина по ул. 64-й Армии и мужчину, находившегося в помещении. В ходе личного досмотра у него были изъяты табачные стики. Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что совершал кражи табачных изделий для перепродажи.
В торговой точке проводится ревизия. Устанавливается ущерб от похищенного.
В ходе дальнейшей проверки задержанного, установлена его причастность к совершению в течение марта этого года 12 эпизодов аналогичных краж в торговых точках Кировского района.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 п. «б» ст. 158 УК РФ (кража). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержанный мужчина был ранее судим за кражи.
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