



Страхование средств наземного транспорта осуществляют все крупные страховые компании в Российской Федерации. На основе общих статистических данных сформирована база, которая помогает при анализе рисков. Исходя из этого ведется расчет наиболее эффективных страховых тарифов и выгодных условий сотрудничества.

Многие страховые компании в России сегодня предлагают тарифы для юридических лиц, которые применяются в международной практике при заключении договоров на страхование средств наземного транспорта. Эти тарифы обеспечивают наиболее полную защиту автомобилей от несчастных случаев, угона, стихийных бедствий и других страховых рисков.

Когда осуществляется комплексное страхование, возможно объединение тарифов и предоставление различных скидок или дополнительного пакета услуг для клиента.

Заметим, если компания имеет широкую региональную сеть, то это позволяет расширять географию обслуживания, не снижая качества.

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Когда и как направлять претензию страховой компании

Претензия страховой компании направляется в случае невыполнения ей условий договора страхования либо нарушений выполнения этих условий. Зачастую это вопросы, касающиеся выплаты страхового возмещения. Следует зафиксировать дату отправки претензии страховой компании и как долго страховщики будут ее рассматривать.

Помните, под лежащий камень вода не течет. В случае, если страховая компания задерживает выплату страхового возмещения более, чем на 30 дней с момента подачи заявления о страховом случае, или же неправомерно отказала в выплате страхового возмещения, следует тут же писать претензию.

Обязательно помимо претензии прикладывайте копии всех документов и отправляйте претензию только под роспись.

Копию претензии направляйте в Федеральную службу страхового надзора, а в случае с автотранспортом еще и в Российский союз автостраховщиков. Страховая компания обязана дать мотивированный ответ на вашу претензию.

Акционерное Общество «Тинькофф Страхование».

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