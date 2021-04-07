Экономика 07.04.2021 16:53 Реклама
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07.04.2021 16:53 Реклама
Страхование средств наземного транспорта осуществляют все крупные страховые компании в Российской Федерации. На основе общих статистических данных сформирована база, которая помогает при анализе рисков. Исходя из этого ведется расчет наиболее эффективных страховых тарифов и выгодных условий сотрудничества.
Многие страховые компании в России сегодня предлагают тарифы для юридических лиц, которые применяются в международной практике при заключении договоров на страхование средств наземного транспорта. Эти тарифы обеспечивают наиболее полную защиту автомобилей от несчастных случаев, угона, стихийных бедствий и других страховых рисков.
Когда осуществляется комплексное страхование, возможно объединение тарифов и предоставление различных скидок или дополнительного пакета услуг для клиента.
Заметим, если компания имеет широкую региональную сеть, то это позволяет расширять географию обслуживания, не снижая качества.
Ответы на вопросы по страхованию можно на официальном сайте компании Тинькофф, к примеру, наиболее актуальным остается вопрос, можно ли оплатить ОСАГО частями,и как это сделать.
Когда и как направлять претензию страховой компании
Претензия страховой компании направляется в случае невыполнения ей условий договора страхования либо нарушений выполнения этих условий. Зачастую это вопросы, касающиеся выплаты страхового возмещения. Следует зафиксировать дату отправки претензии страховой компании и как долго страховщики будут ее рассматривать.
Помните, под лежащий камень вода не течет. В случае, если страховая компания задерживает выплату страхового возмещения более, чем на 30 дней с момента подачи заявления о страховом случае, или же неправомерно отказала в выплате страхового возмещения, следует тут же писать претензию.
Обязательно помимо претензии прикладывайте копии всех документов и отправляйте претензию только под роспись.
Копию претензии направляйте в Федеральную службу страхового надзора, а в случае с автотранспортом еще и в Российский союз автостраховщиков. Страховая компания обязана дать мотивированный ответ на вашу претензию.
Акционерное Общество «Тинькофф Страхование».
ОГРН 1027739031540
Фото с сайта unsplash.com
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