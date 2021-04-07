Общество

Снести с лица земли: "Сосновый бор" в Волгограде должен исчезнуть через два месяца

Общество 07.04.2021 10:51
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07.04.2021 10:51


Собственнику гостинично-ресторанного комплекса «Сосновый бор» вручено постановление о возбуждении исполнительного производства о сносе строений. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, в случае неисполнения в течение двух месяцев данного предписания комплекс будет снесен принудительно. 
Ранее в  арбитражный суд Волгоградской области с требованием демонтировать усадьбу обратилась администрация Дзержинского района. В прошлом году районный суд полностью удовлетворил иск чиновников. Сносу подлежат здание ресторана площадью 376,7 кв.м,, семь гостевых домов отдыха, нежилое здание, площадью 159,9 кв.м., здание хозблока, площадью 93,7 кв.м., расположенных на земельном участке, площадью 5125 кв.м., с кадастровым номером 34:34:030060:113, по адресу: город Волгоград, ул. Ангарская, 137/181. Решение арбитража вступило в законную силу. 
Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей "Соснового бора" - бизнесмена Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. Ранее волгоградские активисты пытались защитить от уничтожения конюшни, расположенные на территории «Соснового бора», однако это сделать так и не удалось. 

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