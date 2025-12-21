Бастрыкин поможет жертвам капремонта дома под Волгоградом





Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту недобросовестного капитального ремонта дома в Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ. В хуторе Логовский Калачевского района капремонт МКД был начат в сентябре прошлого года. Однако уже в ноябре горе-строители бросили работу и исчезли, оставив горы мусора. А жители остались наедине со своими новыми проблемами. Так, после того, как строители «ободрали» фасад, в квартирах появилась сырость. Кроме того, брошенные на открытом месте стройматериалы стали приходить в негодность. Жизнь на стройплощадке приносит жителям и другие неудобства в виде риска получить травмы.



Проблемой жителей дома еще летом озаботились активисты волгоградского отделения Народного фронта. Они направили обращении в органы власти и надзорные ведомства, однако ситуация не изменилась. Двухтажку должны были капитально отремонтировать еще в июле 2025 года, но воз и ныне там.



Между тем, расследование дела взято на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Фото ОНФ



