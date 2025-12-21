В Волжском десятки Дед Морозов пробежали новогоднюю дистанцию

В Волжском Волгоградской области сегодня, 21 декабря, состоялся традиционный забег Дед Морозов. В парк «Гидростроитель» прибыли сказочные персонажи в красных шапках и вышли на старт, продемонстрировав отличную физическую форму.
В забеге также могли принять все желающие. Победители получили сладкие подарки.
Показательные выступления устроили и волжские «моржи». Любители холодненького опрокинули на себя ведра с ледяной водой. Гостям раздавали бесплатно горячий чай с мятой и печеньем.
Фото администрации Волжского t.me