Четыре авиарейса задержаны в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда сегодня, 21 декабря, наблюдаются задержки четырех рейсов. По данным электронного табло, время прилета самолета из Шереметьево авиакомпании «Победа» сдвинуто с 16-15 ч. на 17-30 ч. Также задерживается авиарейс «России» из этого же аэропорта – вместо 18-20 ч. он должен приземлиться в 19-30 ч.
Соответственно, сместилось время вылета двух самолетов этих авиакомпаний в столицу из Волгограда. Напомним, как сообщало V102.RU, ночью Росавиация закрывала аэропорт Волгограда из-за атаки БПЛА. В регионе было сбито 2 беспилотника.