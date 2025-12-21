«Главное, не переставать слышать людей»: сотрудница ЗАГСа - о самых искренних свадьбах, разводах и испытаниях эмоциями





Устраиваясь на работу в отдел ЗАГСа Советского района, волгоградка Татьяна Сидоренко имела весьма расплывчатые представления о профессии. В голове всплывали кадры из романтичных фильмов, где молодые не сводят друг с друга глаз, а все присутствующие плачут только от радости. Уже скоро волгоградка поняла, насколько сложнее бывает реальность. И все-таки за двадцать лет она не только не пожалела о своем выборе, но и сочла его едва ли не самым важным решением в жизни. О браках, разводах и попытке не потерять человеколюбия в ежедневной рутине - в материале ИА «Высота 102».

На уходящей неделе в России отметили День работников ЗАГСа. Дата официально не закреплена федеральным законом или указом, однако сотрудники считают ее своим профессиональным днем, вспоминая подписанный 18 декабря 1917 года декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния".

Во время первых церемоний бракосочетания Татьяна Сидоренко едва унимала дрожь во всем теле. Волгоградка не боялась запнуться в праздничной речи, но все же понимала, как сильно её собственный настрой влияет на настроение и без того волнующейся пары.

- Мой первый руководитель, Валентина Есипова – человек с большой буквы. Она действительно научила меня всему, что знает сама. Но перед церемонией я все-таки безумно волновалась. Меня так трясло, что, казалось, это заметно и со стороны, - сегодня, спустя двадцать лет, сотрудница ЗАГСа вспоминает об этом с улыбкой. – С другой стороны, положительные эмоции жениха и невесты, которые тоже очень волнуются, давали такую невероятную подпитку, что сомнения и страхи постепенно развеивались. В такие моменты я действительно ощущала, что делаю хорошее, доброе дело. И в мыслях никогда не было никакого негатива. Каждой паре я со всей искренностью желала и желаю только самого лучшего.





За годы работы сотрудница ЗАГСа встречала сотни, если не тысячи пар – молодых и уже вполне зрелых, богатых на эмоции и сдержанных в проявлении своих чувств, скромных и эксцентричных. Но, по ее собственным словам, трепетнее всего ей и по сей день знакомиться с юными волгоградцами, еще не спрятавшими свою отчасти детскую искренность за маской взрослости.

- В 20 лет человек, как правило, еще не успел надеть масок. Все его эмоции отражены на лице – и любовь, и волнение, и трепет, - с нежностью в голосе говорит Татьяна Сидоренко. – Таким светлым ребятам, которые создают семью не из-за шаблонов или чьего-то мнения, удивляешься. Им радуешься. Порой во время церемоний мы ощущаем некоторые веяния моды – и желание заснять все на камеру, и селфи перед самым входом в зал. Но все-таки само понятие регистрации не теряет своего смысла. Лично я никогда не встречала абсолютную пустоту и только лишь фотографии, только лишь надуманные эмоции. А веяния времени… Куда же от них деться? В конце концов все мы – люди.

Пока психологи изучают современное поколение «зумеров» и их легкое отношение к жизни, специалисты ЗАГСов считывают новые тенденции по сухой, но «говорящей» статистике.

- Да, молодые люди действительно намного легче принимают решение о разводе. Если несколько десятилетий назад это было нонсенсом, то сейчас, увы, превратилось в некоторую рутину. Иногда смотришь документы ребят и видишь, что они заключили брак в прошлом году. А сейчас оформляют развод… Мы только сформировали книги записей, а они уже пришли к выводу, что поспешили со своим выбором и решением быть вместе. Бывает и такое, - говорит Татьяна Сидоренко. - Судя по нашим записям, жениться волгоградцы тоже стали реже. Но мы надеемся, что в скором времени эта ситуация все же переломится. Очень хочется, чтобы у каждого из нас все было хорошо. И в первую очередь – в семье.





«В доме должны быть чисто и светло»

Одной лишь только радостью, криками «Горько!» и россыпью конфетти работа сотрудников ЗАГСа, конечно, не ограничивается. За внешним фасадом дворца, в котором царят любовь и согласие, скрываются и разочарования от несбывшихся надежд, и взаимные упреки распадающихся пар, и настоящее горе.

- Суть своей работы я поняла уже в процессе. Да, реальность оказалась труднее. ЗАГС – это не только про радость и счастье. Здесь проходит вся жизнь человека – от рождения до смерти. И зачастую люди приходят к нам, оказавшись в самых непростых условиях жизни, - говорит волгоградка. – Например, сейчас мы оформляем свидетельства о смерти на ребят, погибших во время СВО. В такие моменты лично меня переполняют эмоции – испытываешь и благодарность, и смятение, и грусть. Жаль, что именно так, в таких обстоятельствах. Но это тоже часть нашей работы.





Безо всякого пафоса мама троих детей - двух сыновей и дочери - Татьяна Сидоренко называет ЗАГС своим домом. Какие бы люди ни заходили в него, какие бы эмоции они не оставляли здесь, в этом доме, уверена волгоградка, должно быть чисто, светло и приветливо.

- Мы постоянно меняемся. Меняется даже обстановка вокруг нас - благодаря администрации Советского района, территория рядом с ЗАГСом заметно преобразилась. Да, эмоции в нашей работе бывают разными, и негативными в том числе. Но в такие моменты меня подпитывает ощущение, что я все-таки помогаю. Даже в сложных, порой трагичных, ситуациях, люди нуждаются в понимании и в поддержке, - рассуждает волгоградка. – Иногда в своей рутине мы становимся глухи к окружающим. Но стараемся над этим работать, потому что приходим сюда не только того, чтобы отсидеть и со спокойной душой уйти домой. Как бы пафосно это ни звучало… Если не получается помочь, мы огорчаемся вместе с людьми. Если же все удается, радуемся вместе с ними. ЗАГС – это, конечно, не про бумаги и не про буквы. ЗАГС - это в первую очередь про людей и про работу для них.

Фото Татьяны Сидоренко и из архива V102.ru