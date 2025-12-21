«Бегемотиха прилегла прямо на трамвайных путях»: артисты цирка вспомнили трогательные и комичные истории из жизни закулисья





Волгоградский цирк. Сколько искренних детских эмоций видел он за годы своей работы. Ради этой неповторимой атмосферы праздника артисты и работают днями напролет. Накануне премьерных показов на арене, вернувшейся в строй после долгой реконструкции, корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с его сотрудниками и узнали о смешных, трогательных и милых ситуациях из закулисной жизни.

Владимир Третьяков: «Я же не посторонний! Я - артист»

Владимир Третьяков – гимнаст с двадцатилетним стажем –как никто другой знает, что бывшими артисты цирка не становятся даже после выхода на пенсию.

– Мастер спорта по гимнастике, я однажды пришел работать в цирк. До сих пор помню свой первый гастрольный город – Омск. Старенькое, еще деревянное здание цирка. Я смотрю представление, а в антракте беру мороженое и захожу за кулисы, – вспоминает Владимир Третьяков. – Вижу табличку: «Посторонним вход воспрещен. Осторожно, хищники». Но я-то ведь не посторонний? Я - артист! Прохожу и ощущаю, как медведь тянет меня за ногу. На четвереньках взбираюсь на второй этаж и вижу, как эта сластена ест мое мороженое. Сотрудники смеются, а я им говорю: «Как же так? Я же не посторонний!». А они в ответ: «Иди-ка, покажи медведю свой приказ». Так и началась моя работа в цирке ( Улыбается – Прим.).





Гастролируя по городам России и других стран, гимнаст из Волгограда все сильнее проникался своим делом. Он и сейчас уверен, что по-настоящему профессиональный артист сможет увлечь любого ребенка – даже в век цифровых технологий и засилия гаджетов.

– Помню, как Юрий Никулин везде травил анекдоты. Где бы мы ни оказались, – говорит Владимир Третьяков. – А порой мы наблюдали настолько комичные ситуации, которые и сами могли стать основой для доброго анекдота. Как-то раз в Волгограде гастролировала труппа – в ее составе был и дрессировщик, работавший с обезьянами и настоящей «примой» – бегемотихой по кличке Жужа. Когда кто-то из сотрудников неправильно закрыл ее клетку, эта мадам съела недельный запас еды (ее непредусмотрительно оставили рядом), а после с легкостью выбила ворота и пошла гулять по центру города. Напротив кинотеатра «Победа» Жужа, видимо, окончательно выбилась из сил и прилегла… прямо на рельсы. Она не реагировала ни на звенящий рядом трамвай, ни на выбегающих из «Победы» горожан. Лишь только дрессировщик, который мгновенно примчался на место после нашего звонка, смог прервать эту удивительную сцену и быстро загнать ее в «апартаменты».

Каждый цирковой номер артист, а после окончания карьеры – техник манежа – оценивает глазами профессионала. По словам Владимира Третьякова, современный цирк развивается по новому сценарию, однако в этом современном векторе волгоградец не видит ничего плохого.

– Я любил да и сейчас люблю работу абсолютно всех артистов. Конечно, я говорю о профессионалах, – заключает Владимир Третьяков. – Хороший номер смотришь с удовольствием – сколько бы тебе ни было лет, и какой опыт ты ни имел за плечами. К слову, некоторые номера из прошлого сегодня уже не повторить. Никак. Но, может, в этом и нет необходимости, ведь цирк развивается по-новому. В наши дни меняется сама его специфика.





Елена Агаркова: «Я каждый раз шла на работу, как на праздник»

После пятнадцати лет работы в волгоградском цирке контролер Елена Агаркова говорит о нем все с тем же теплом. О яркой вывеске на входе, традиционной путанице зрителей с правой и левой сторонами зала, но, главное, - о волшебстве, которое начиналось после третьего звонка.





– В памяти - столько потрясающих артистов и их аттракционов. Я до сих пор вспоминаю Тамерлана Нугзарова, который работал одновременно с 17 или 18 лошадьми, Виталия Воробьева, выходившего в манеж с медведями. К сожалению, этих артистов с большой буквы уже нет в живых, – рассказывает Елена Агаркова. – А, знаете, как трогательно было видеть Вальтера Михайловича Запашного, который просил поставить ему стульчик около манежа и наблюдал за первыми шагами в профессии своих сыновей? С каким трепетом, с каким волнением он глядел на них в те минуты…

Зная всю закулисную жизнь цирка, его сотрудница опровергает многие мифы. Например, о жестоком или даже бесчеловечном отношении к животным.

– Порой почитаешь комментарии людей, весьма далеких от цирковой жизни, и просто диву даешься. Какие мучения и пытки? Как вообще можно издеваться над животными, с которым тебе предстоит работать? – рассуждает волгоградка. – Мы видели, что эти артисты получали не только все внимание, но и лучший кусок. На мой взгляд, в России цирк без животных – это не цирк. Ведь дети в большинстве своем с затаенным дыханием смотрят именно на них. Бывает, идет шикарный номер, работает «воздух», а самые маленькие зрители отвлекаются, пока еще не понимая всей этой красоты.





О том, что цирк – небольшой островок детских эмоций – его работники говорят безо всякого пафоса. Ностальгию по собственному детству и атмосферу, когда все представление буквально пронизано сказкой, они ощущали едва ли не каждую смену.

– Я всегда шла на работу, как на праздник. Честное слово. Во время представлений, особенно тех, что шли накануне новогодних праздников, ощущала себя девчонкой, которая верит в чудеса. Настолько красивые и захватывающие программы были в нашем цирке, – ностальгирует Елена Агаркова. – А когда замечала, как сперва растерянный ребенок проникался происходящим и смотрел на все с широко раскрытыми глазами, на сердце становилось теплее. Это действительно работа для души.

Фото Государственного архива Волгоградской области и из архива V102.ru