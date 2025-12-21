



С нового года едва ли не каждый из нас обещает себе начать новую жизнь – найти увлечение для души, почаще откладывать в сторону гаджеты и заниматься спортом. Однако некоторые пункты горожане пытаются реализовать и в году уходящем. Выбирая праздничное платье, женщины нередко критично осматривают себя в зеркало и дают зарок – минус 5 килограммов за две недели! Но что стоит за подобным предпраздничным марафоном? Почему резкое снижение веса может не оправдать ожиданий, а, напротив, лишь разочаровать? И какие методы похудения волгоградские врачи советуют навсегда вычеркнуть из своих списков, расскажем в материале ИА «Высота 102».

В наши дни, когда о правильном питании и умеренных физических нагрузках говорят буквально из каждого смартфона, в ходу все еще остаются дедовские методы похудения. Так, часть волгоградок в погоне за фигурой своей мечты спешат в аптеку, выбирая в качестве помощников мочегонные или слабительные препараты.

- Любые экстремальные диеты, связанные с быстрым и ощутимым снижением веса, никогда не проходят бесследно для организма. Методы по экспресс-снижению веса могут быть разными – и прием мочегонных препаратов ( таких пациенток мы называем фурасимитчицами), и использование слабительных, и классический «ресторанный» способ, то есть вызывание рвоты, - рассказывает заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко. – В надежде увидеть заветную цифру на весах волгоградки изнуряют себя и поистине жестокими диетами с одним – максимум двумя приемами пищи в день. Такие ограничения ведут не только к дефициту калорий, но и к снижению электролитов, недостатку витаминов – в первую очередь А, D и Е – и таких микроэлементов, как калий, магний и железо. Вкупе все это приводит к нарушению как физического, так и психического здоровья человека.





За эффектным появлением за праздничным столом кроется немало серьезных проблем. Из-за нехватки калорий в предновогодние дни, когда скорость жизни увеличивается как минимум втрое, худеющие волгоградцы рискуют ощутить полное бессилие даже перед простыми задачами.

- Резкое ограничение калорий приводит к тому, что вместо жиров в организме человека начинают расщепляться белки - основной строительный материал для мышц. В итоге у него снижается физическая выносливость, худеющий быстро устает и крайне тяжело переносит нагрузки. Из-за утраты жидкости вместе со слабостью могут прийти и мышечные судороги, - отмечает профессор ВолгГМУ. – Раз мышцы становятся слабее, значит, возрастает риск травм суставов. Люди попросту падают и, к сожалению, нередко приходят в травмпункты с переломами. А еще дефицит витаминов и микроэлементов – прямой путь к снижению иммунитета. Особенно сейчас, в сезон гриппа и ОРВИ, это чревато последствиями.





Замеряя размеры талии и регулярно вставая на весы, худеющие в режиме нон-стоп едва ли понимают, что после короткой и изнурительной диеты они рискуют стать пациентами сразу нескольких врачей – от кардиолога до эндокринолога.

- При ограничении клетчатки, которая является необходимым материалом для работы нашей микробиоты в кишечнике, появляются вздутие, дисбактериоз и нарушение стула. Случается, что после подобных диет пациентки говорят мне: «Доктор, знаете, как странно. Не так давно я делала УЗИ, и у меня не было камней в желчном пузыре. А сейчас они откуда-то появились», - говорит Михаил Стаценко.- В том, что желудочно-кишечный тракт однозначно ответит на изнуряющие меры, нет никаких сомнений. Из-за строгих диет страдает буквально весь организм. Появляются нарушения ритма сердца, снижается давление, что приводит к еще большей слабости. А гормональные расстройства ведут к нарушению менструального цикла и аменории у женщин ( критические дни прекращаются вовсе) и к уменьшению уровня тестостерона у мужчин. Спрашивается, нужны ли вам такие последствия ради мнимого результата?





Платой за резкое похудение волгоградский врач называет также качество кожи, ломкость волос и расслоение ногтей.

- Женщины часто сталкиваются с тем, что быстрое похудение оборачивается для них провисанием кожи, появлением растяжек и преждевременным старением кожи. И это я говорю лишь о физическом состоянии человека. Наряду с этим наши пациенты сталкиваются и с психологическими трудностями. Не так давно к нам в больницу поступала женщина, которая уже больше 10 лет худеет с помощью мочегонных средств и страдает от расстройства пищевого поведения. По большому счету, сейчас ей нужна не только наша помощь, но и консультация врача-психиатра, - рассуждает Михаил Стаценко. – Не стоит забывать, что повышение тревожности, раздражительность и постоянный стресс из-за неудовлетворенности своим внешним видом на фоне голодания ведут к нехватке серотонина и могут стать спусковым крючком для развития депрессии.

Всем тем, кто хочет попрощаться с лишним весом и не навредить своему организму, известный волгоградский врач советует «играть вдолгую» и не рассчитывать на ощутимый результат спустя пару недель.

- После резкого похудения вес, как правило, возвращается даже с лишком. Поэтому самый рациональный вариант – соблюдение умеренной диеты с сокращением сладкого и жирного и добавление физических нагрузок. Лучше всего советоваться со своим врачом, который знает обо всех хронических заболеваниях и корректирует процесс похудения, - рекомендует Михаил Стаценко. – Не стоит рассчитывать на мгновенный результат: за 7-10 дней лучше сбрасывать не более 500 граммов. И, самое главное в этом случае, проявлять осознанность. Зачем вы это делаете? Удивить подруг? Надеть новое платье? Или прийти к здоровым привычкам и ощутить легкость в теле? Эти приоритеты нужно расставить еще на берегу – до совершения ошибок, которые могут омрачить надвигающиеся праздники.

Фото Павла Мирошкина