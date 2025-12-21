Общество

«Люди просто падают от бессилия»: чем опасны экстремальные диеты накануне Нового года

Общество 21.12.2025 17:29
0
21.12.2025 17:29


С нового года едва ли не каждый из нас обещает себе начать новую жизнь – найти увлечение для души, почаще откладывать в сторону гаджеты и заниматься спортом. Однако некоторые пункты горожане пытаются реализовать и в году уходящем. Выбирая праздничное платье, женщины нередко критично осматривают себя в зеркало и дают зарок – минус 5 килограммов за две недели! Но что стоит за подобным предпраздничным марафоном? Почему резкое снижение веса может не оправдать ожиданий, а, напротив, лишь разочаровать? И какие методы похудения волгоградские врачи советуют навсегда вычеркнуть из своих списков, расскажем в материале ИА «Высота 102».

В наши дни, когда о правильном питании и умеренных физических нагрузках говорят буквально из каждого смартфона, в ходу все еще остаются дедовские методы похудения. Так, часть волгоградок в погоне за фигурой своей мечты спешат в аптеку, выбирая в качестве помощников мочегонные или слабительные препараты.

- Любые экстремальные диеты, связанные с быстрым и ощутимым снижением веса, никогда не проходят бесследно для организма. Методы по экспресс-снижению веса могут быть разными – и прием мочегонных препаратов ( таких пациенток мы называем фурасимитчицами), и использование слабительных, и классический «ресторанный» способ, то есть вызывание рвоты, - рассказывает заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко. – В надежде увидеть заветную цифру на весах волгоградки изнуряют себя и поистине жестокими диетами с одним – максимум двумя приемами пищи в день. Такие ограничения ведут не только к дефициту калорий, но и к снижению электролитов, недостатку витаминов – в первую очередь А, D и Е – и таких микроэлементов, как калий, магний и железо. Вкупе все это приводит к нарушению как физического, так и психического здоровья человека.


За эффектным появлением за праздничным столом кроется немало серьезных проблем. Из-за нехватки калорий в предновогодние дни, когда скорость жизни увеличивается как минимум втрое, худеющие волгоградцы рискуют ощутить полное бессилие даже перед простыми задачами.

- Резкое ограничение калорий приводит к тому, что вместо жиров в организме человека начинают расщепляться белки - основной строительный материал для мышц. В итоге у него снижается физическая выносливость, худеющий быстро устает и крайне тяжело переносит нагрузки. Из-за утраты жидкости вместе со слабостью могут прийти и мышечные судороги, - отмечает профессор ВолгГМУ. – Раз мышцы становятся слабее, значит, возрастает риск травм суставов. Люди попросту падают и, к сожалению, нередко приходят в травмпункты с переломами. А еще дефицит витаминов и микроэлементов – прямой путь к снижению иммунитета. Особенно сейчас, в сезон гриппа и ОРВИ, это чревато последствиями.


Замеряя размеры талии и регулярно вставая на весы, худеющие в режиме нон-стоп едва ли понимают, что после короткой и изнурительной диеты они рискуют стать пациентами сразу нескольких врачей – от кардиолога до эндокринолога.

- При ограничении клетчатки, которая является необходимым материалом для работы нашей микробиоты в кишечнике, появляются вздутие, дисбактериоз и нарушение стула. Случается, что после подобных диет пациентки говорят мне: «Доктор, знаете, как странно. Не так давно я делала УЗИ, и у меня не было камней в желчном пузыре. А сейчас они откуда-то появились», - говорит Михаил Стаценко.- В том, что желудочно-кишечный тракт однозначно ответит на изнуряющие меры, нет никаких сомнений. Из-за строгих диет страдает буквально весь организм. Появляются нарушения ритма сердца, снижается давление, что приводит к еще большей слабости. А гормональные расстройства ведут к нарушению менструального цикла и аменории у женщин ( критические дни прекращаются вовсе) и к уменьшению уровня тестостерона у мужчин. Спрашивается, нужны ли вам такие последствия ради мнимого результата?


Платой за резкое похудение волгоградский врач называет также качество кожи, ломкость волос и расслоение ногтей.

- Женщины часто сталкиваются с тем, что быстрое похудение оборачивается для них провисанием кожи, появлением растяжек и преждевременным старением кожи. И это я говорю лишь о физическом состоянии человека. Наряду с этим наши пациенты сталкиваются и с психологическими трудностями. Не так давно к нам в больницу поступала женщина, которая уже больше 10 лет худеет с помощью мочегонных средств и страдает от расстройства пищевого поведения. По большому счету, сейчас ей нужна не только наша помощь, но и консультация врача-психиатра, - рассуждает Михаил Стаценко. – Не стоит забывать, что повышение тревожности, раздражительность и постоянный стресс из-за неудовлетворенности своим внешним видом на фоне голодания ведут к нехватке серотонина и могут стать спусковым крючком для развития депрессии.

Всем тем, кто хочет попрощаться с лишним весом и не навредить своему организму, известный волгоградский врач советует «играть вдолгую» и не рассчитывать на ощутимый результат спустя пару недель.

- После резкого похудения вес, как правило, возвращается даже с лишком. Поэтому самый рациональный вариант – соблюдение умеренной диеты с сокращением сладкого и жирного и добавление физических нагрузок. Лучше всего советоваться со своим врачом, который знает обо всех хронических заболеваниях и корректирует процесс похудения, - рекомендует Михаил Стаценко. – Не стоит рассчитывать на мгновенный результат: за 7-10 дней лучше сбрасывать не более 500 граммов. И, самое главное в этом случае, проявлять осознанность. Зачем вы это делаете? Удивить подруг? Надеть новое платье? Или прийти к здоровым привычкам и ощутить легкость в теле? Эти приоритеты нужно расставить еще на берегу – до совершения ошибок, которые могут омрачить надвигающиеся праздники.

Фото Павла Мирошкина 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.12.2025 20:02
Общество 21.12.2025 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 17:29
Общество 21.12.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 16:51
Общество 21.12.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 16:03
Общество 21.12.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 15:00
Общество 21.12.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 14:17
Общество 21.12.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 13:37
Общество 21.12.2025 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 12:50
Общество 21.12.2025 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 12:34
Общество 21.12.2025 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 11:43
Общество 21.12.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 10:42
Общество 21.12.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 09:47
Общество 21.12.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 08:21
Общество 21.12.2025 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 07:54
Общество 21.12.2025 07:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 07:38
Общество 21.12.2025 07:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:02
«Уже зарегистрированы летальные исходы»: почему волгоградские врачи согласны с идеей о запрете вейповСмотреть фотографии
19:12
Волгоградский профессор назвала особенности гонконгского гриппаСмотреть фотографии
18:33
Банки заблокируют крупные переводы волгоградцевСмотреть фотографии
17:54
В центре Волгограда меняют 5-метровый участок теплопроводаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
«Люди просто падают от бессилия»: чем опасны экстремальные диеты накануне Нового годаСмотреть фотографии
16:51
Полицейские нагрянули в ночные клубы Волгограда с нарколабораториейСмотреть фотографии
16:03
Четыре авиарейса задержаны в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
15:41
В Волжском подросток умыкнул из офиса Wildberries дорогой телефонСмотреть фотографии
15:00
«Главное, не переставать слышать людей»: сотрудница ЗАГСа - о самых искренних свадьбах, разводах и испытаниях эмоциямиСмотреть фотографии
14:17
Бастрыкин поможет жертвам капремонта дома под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:37
В Волжском десятки Дед Морозов пробежали новогоднюю дистанциюСмотреть фотографии
12:34
Волгоградцам показали, как выглядел проспект СталинаСмотреть фотографии
11:53
В Волжском пьяный подросток без прав разбил в хлам авто и покалечил двоих девочекСмотреть фотографии
11:43
«Бегемотиха прилегла прямо на трамвайных путях»: артисты цирка вспомнили трогательные и комичные истории из жизни закулисьяСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области двое погибли в ДТП с тягачомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
В Волгограде участник Парада Победы Александр Колотушкин отмечает 99-летиеСмотреть фотографии
10:13
МЧС: в Волгоградской области в 2025 году утонули 70 человекСмотреть фотографии
09:47
Экс-зама начальника УФСБ похоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:14
Дело арестованной экс-чиновницы из Волгограда обросло тайнойСмотреть фотографии
08:21
Магнитные бури минуют волгоградцев 21 декабряСмотреть фотографии
07:54
Росавиация сняла 5-часовой запрет на полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
07:38
Проезд в волгоградских электричках подорожает до 52 рублейСмотреть фотографии
07:18
Военные сбили 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:02
В Камышине 61-летний мужчина обгорел в банеСмотреть фотографии
06:19
В Волгоградской области сняли 6-часовой режим угрозы БПЛАСмотреть фотографии
06:09
Самый короткий день в 2025 году ждет волгоградцев 21 декабряСмотреть фотографии
05:51
Росавиация запретила полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
21:56
Михаил Щербаков с новым рекордом Европы победил на «Кубке Сальникова»Смотреть фотографии
21:49
Волгоградцам рассказали, как изменятся суммы в платёжках за ЖКХ в 2026 годуСмотреть фотографии
21:12
Криптоферму экс-мэра Волгограда заподозрили в многочисленных нарушениях законовСмотреть фотографии
 