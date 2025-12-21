



Два опасных природных явления ожидаются в Волгоградской области в ближайшие дни. По данным Гидрометцентра РФ, ночью 22 декабря на регион опустится туман. До 25 декабря прогнозируют также гололедно-изморозевые отложения.

Местами завтра в Волгоградской области также может пройти снег с усилением ветра до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем будет варьироваться от +1 до – 4 градуса. Однако к 24 декабря столбик термометра в северных районах опустится до -17, а днем прогнозируют до -15.



В Волгограде также постепенно похолодает – если в понедельник днем прогнозируют около нуля, то к среде ожидается уже до -5. Но вот снега в областном центре, увы, пока не предвидится.





