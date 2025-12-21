Волгоградцам показали, как выглядел проспект Сталина





Интересное историческое фото опубликовала администрация Волгограда. Снимок был сделан примерно спустя 2-4 года после войны. На нем запечатлен фрагмент проспекта Сталина – именно так назывался нынешний проспект Ленина в то время.

На фото попала группа двухэтажных домов, правее которых – построенное в 1870-е годы здание бывшей Александровской мужской гимназии.

Слева - здание современного краеведческого музея, где до революции в Царицине располагалось отделение Волжско-Камского банка. А еще левее виден главный корпус современного музея, где раньше заседало Земское собрание.



В кадр на заднем плане попал и нынешний Ворошиловский район, который активно застраивался после окончания войны: дом Гидролизного завода, водонапорная башня Тихорецкого вокзала (нынешний ж/д вокзал Волгоград-2).



На проспекте Сталина еще ходил трамвай, который потом перенесут на улицу Советскую, где он курсировал до запуска скоростного трамвая в 1985 году.



Источник: Царицын.рф



